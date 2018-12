Duhovna podhranjenost

Šibkost, zmedenost

Otrok ob rojstvu potrebuje materino mleko, saj je to zanj najboljša hrana. Ko raste, se spreminja tudi njegova hrana, saj razvijajoče se telo zahteva drugačne snovi, rastejo mu tudi zobje. Že predšolski otrok ne bi bil zadovoljen samo z materinim mlekom – in enako velja, če govorimo o duhovnem razvoju. Z leti se razvija tudi naš duh, mentalne sposobnosti se ostrijo in sčasoma potrebujemo ne le več, temveč tudi drugačne duhovne hranilne snovi. Če jih ne prejmemo, lahko hitro postanemo duhovno podhranjeni.Simptomov navadno najprej ne prepoznamo. Ko je denimo kdo fizično lačen, sprva hrepeni po hrani, potem pa mu počasi oslabi telo, otopi um, želja po hrani pa izgine. Neredko sestradani ljudje ne začutijo več želje po hrani, ko jim jo kdo ponudi. Enako je, ko vam primanjkuje duhovne hrane: simptomi se lahko izrazijo tudi na telesu.Gre za tako telesno kot moralno šibkost. Dovolimo si majhne pregrehe ali smo do drugih nestrpni, koga izkoristimo, nadremo ali podobno. Tu se skrivajo tudi znaki odvisnosti – vse od sladkarij in alkohola do mamil.Sledi omotičnosti uma, naše razmišljanje je popačeno in pogosto zelo temačno, kar se kaže pri osnovnih vrednotah in moralnih prepričanjih. Lahko zagovarjate pretepanje neubogljivih otrok ali menite, da bi si vsi brezdomci morali najti službo, saj je to zelo preprosto.Nastopi razdražljivost: na tej točki se pojavita precejšnja jeza in pomanjkanje potrpljenja, izgubljamo spoštovanje do starejših in veliko pogosteje vpijemo. Vsaka najmanjša stvar nam lahko dvigne pokrovko.Takrat začne trpeti telo. Zaradi šibkosti smo pod precejšnjim stresom, zmedeni smo in razdražljivi, ne zmoremo se več nadzirati in davek plača tudi telo. Ne le fizično, tudi energijsko, saj smo tako veliko bolj dojemljivi za duhovne vdore in vampirske napade drugih ljudi.Povezanost uma in telesa je že dolgo znana, zato je logična posledica, da lahko nastopijo težave z organi, kar se najpogosteje začne v prebavnem traktu in nadaljuje v črevesju. Ker je to eden naših najpomembnejših organov, je od njegovega zdravja odvisno vse telo. Če vas preganja nekdo, zaradi katerega ne morete uveljaviti svojih zamisli ali se verbalno braniti, imate lahko huda vnetja grla in ponavljajoče se angine.Tudi v vašem življenju so najbrž ljudje, za katere se vam zdi, da s svojo duhovnostjo pretiravajo in jo morda celo napihujejo. Kot pri jedeh, ki jih uživamo, moramo tudi pri duhovnosti razlikovati med količino in kakovostjo. Previdno izberite tisto, kar vam najbolj ustreza. Če ste verni, se obrnite k tistemu, v kogar verjamete, obiščite tempelj ali cerkev ali berite iz svetih knjig. Potrudite se, da širite ljubezen. Ljubite vse, ne le bližnje, ampak tudi tiste, ki jih načeloma ne marate. Odpustite jim. Ne bodite neprijazni do njih. Naredite nekaj dobrega za nekoga, ne da bi pričakovali kar koli v zameno. Nekomu zaželite dober dan, mu pridržite vrata ali pomagajte starejši gospe zložiti nakupljeno v košaro. Vsak dan naredite nekaj, da bi se laže povezali s svojo višjo zavestjo in postali človek, kakršen si želite biti. Odrecite se televiziji in računalniku in se posvetite ljudem okrog sebe, pojdite na sprehod, preberite knjigo, razmislite, kako bi bili lahko boljši.Vzemite si petnajst minut na dan za meditacijo ali sedenje v tišini. Kako preprosto je, kajne?