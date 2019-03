Društvo deluje že 20 let

Pomembno je, da že najmlajše učimo spoštljivega odnosa do vseh živali. FOTO: Arhiv Društva

Borci za živali

Za pravilno ravnanje z njimi je treba imeti veliko znanja in izkušenj, zato tesno sodelujejo z veterinarji.

Ob tej priložnosti so pripravili predavanje Razumem, da lahko pomagam in predstavili prenovljeno spletno stran www.dzzz.si. Društvo je na začetku svoje poti pomagalo posameznim živalim, danes pa deluje predvsem preventivno, torej z ozaveščanjem in izobraževanjem, saj je prepoznalo, da lahko tako najbolje pomaga največ živalim, je na predavanju povedala, prostovoljka in kinološka inštruktorica v društveni pasji šoli.Med drugim je poudarila, da živalim lahko pomagamo tudi tako, da se čemu odpovemo, na primer izdelkom, ki so bili testirani na živalih, turističnim atrakcijam z divjimi živalmi v ujetništvu, jajcem iz baterijske reje ali opremi, ki živalim povzroča strah in bolečino.V društvu so zelo aktivni. Ljudje se na njihove prostovoljce obračajo z različnimi vprašanji, recimo, kaj storiti, če najdejo mladiča divje živali in menijo, da je zapuščen. Odgovor: umaknite se, da se bo lahko njegova mama, ki je nekje blizu, vrnila k njemu. Pogosto pomagajo pri oddaji hišnih ljubljenčkov in iskanju izgubljenih živali.Zbirajo star papir za prodajo, opremo in potrebščine (tudi na delavnicah po vrtcih) in tako pomagajo slovenskim zavetiščem za živali in ekipi SVSP (Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe). Organizirajo poučna predavanja, projekte, delavnice za otroke (denimo razumevanje pasje telesne govorice) in odrasle (denimo o posvojitvi hrtov).Pred leti so bili uvrščeni celo na seznam obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah. Za dobrobit živali – hišnih ljubljenčkov, domačih živali, prostoživečih živali, eksotov, rejnih živali – se trudijo na vseh področjih, tudi na zakonodajnem.