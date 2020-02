Domišljija popestri sobo

Tabla navdiha

Vrtni zvončki iz starih ključev FOTO: Youtube

Okrogle poličke

Zvončki iz ključev

Nič hudega, če med počitnicami ostanemo doma, tudi med štirimi stenami je lahko zabavno.

Zelena stena

Iz kartonaste embalaže ustvarimo okrasne poličke, iz starih ključev vrtne zvončke.

Bližajo se počitnice, ko se bodo mnogi odpravili na smučanje, tisti, ki bodo ostali doma, pa bodo na zimske radosti žal morali pozabiti, saj nič ne kaže, da bi nas vreme med letošnjimi počitnicami razveselilo s pošiljko snega. A to seveda ne pomeni, da se je treba dolgočasiti. Z otroki lahko tudi med štirimi stenami kakovostno preživimo prosti čas, na primer kaj uporabnega ustvarimo.Poiščemo nekaj letvic, ki jih bomo zbili v okvir. Dolžina letvic je odvisna od tega, kako velik okvir želimo. Povsem primerne so stare letvice, ki se skrivajo kje v kleti, če so videti bolj ubogo, jih pobrusimo in prebarvamo z želeno barvo. Med letvice napnemo ribiško mrežo, staro visečo mrežo ali volno.Tablo obesimo na steno v otroški sobi in naši najmlajši lahko nanjo s kljukicami za perilo pritrdijo najljubše slike, fotografije, motivacijske reke ali kaj drugega. Ker ne bodo lepili na steno, nam bo prihranjeno trdovratno odstranjevanje lepila pred pleskanjem.Za ta projekt bomo potrebovali tulce iz kartona, za boljši učinek naj bodo različnega premera. To so lahko tulci industrijskega selotejpa ali tisti, v katerih smo kupili stenski zemljevid. Embalažo lahko tudi kupimo, če je nimamo. Tulce z olfa nožem razrežemo na vsaj deset centimetrov debeline. Pobarvamo jih z želenimi barvami in jih, ko se barva posuši, zlepimo skupaj. V steno zabijemo dva nosilna žeblja in obesimo »poličke«. Pazimo le, da vanje ne bomo pospravili pretežkih reči.Med sprehodom po gozdu poiščemo dovolj dolgo in zanimivo vejo ter jo doma pobarvamo z najljubšimi barvami. Pobarvamo tudi ključe, za katere smo se prepričali, da jih ne bomo več potrebovali.Naj jih bo vsaj pet. Poiščemo prejico za kvačkanje in jo razrežemo na poljubno dolge niti, na katere trdno privežemo ključe (naj bodo povsem suhi). Drug konec privežemo na vejo, pazimo, da so presledki med posameznimi nitmi enaki. Zvončke obesimo na balkon, teraso ali drug vetroven kotiček.Zelena barva ter rastline koristijo tudi najmlajšim, a zanje pogosto ne znajo dovolj dobro skrbeti. Te težave ne bo, če jim na steno obesimo suhe rastline. Med sprehodom po gozdu naberemo lepe liste praproti in jih doma posušimo med listi časopisnega papirja, na katerega smo naložili čim več težkih knjig. Ko je praprot suha, damo vsak list v svoj okvir, izberemo lahko tudi okvir za več fotografij.Uokvirjeno praprot nato postavimo na polico ali obesimo na steno. Ko se bodo na travnikih pojavile prve cvetlice, lahko posušimo in uokvirimo tudi te.