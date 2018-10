Dobra vila Maja: Odvisnost od drame in odnosov

Maja Debevc. FOTO: Osebni Arhiv

Velikokrat prejmem pisma, ki govorijo o odnosih. Pogosto pišete, da se partner ne odloči za vas. Živite v trikotniku in čakate, da bo zapustil svoje dekle ali ženo. Se najdete v napisanem? Ker dnevno spremljam takšne zgodbe in ker sem šla celo sama skozi to, lahko iz prve roke povem, da je šlo zgolj za odvisnost od drame. Takšen odnos sem si ustvarila, ker sem želela trpeti. Potrebovala sem dramo in hotela sem tarnati. Kako vem? Zato, ker sem ga zapustila, ko se je ločil! Ni mi dajal več vsega 'slabega'. In ne, ni šlo za igranje, da sem nagajala in ga lovila, dokler ga nisem ujela. Šlo je za globok vzorec, ki sem ga pred 15 leti opazila. Zapomnite si, da odvisnost od odnosov v nekem trenutku prinaša mir. Zgroženi boste, ko boste ugotovili, da si ga v resnici sploh ne želite. Hočete dramo, akcijo, tarnanje, opravljanje, slabo voljo, jezo, nezadovoljstvo. O, ja, vem – pomislili ste, da to ni res. Pa lahko povem, da sem bila tam in vem, da sem to potrebovala.Šele ko sem si priznala, sem lahko začela zdraviti svoj družinski vzorec. Večkrat slišim zgodbo, da ženske vztrajajo po nekaj let in se vrtijo v tem začaranem krogu. Koliko let! Če si res tega ne bi želeli, bi izstopili po nekaj mesecih. Vem, kaj je zdaj zadonelo v vaših glavah. Ne, res ga imam rada in verjamem v njegovo spremembo. Nekoč mi bo dal vse želeno. Iskreno? Ko vam bo dal, kar si želite, vaš čaka nova naloga, ker boste ugotovili, da si tega v resnici ne želite! Uf, ja, vem – boleče. Ampak mora biti, da si boste končno priznali, da ni on problem, ampak vi. Saj vem, ko se bo odločil, bo vse drugače. Ne bo, ker ste težava vi, in ne on. Raje se posvetite sebi in svojemu vzorcu, kot pa da se ukvarjate s tem, kdaj vas bo poklical in ali bosta za praznike skupaj. Tako ali tako že nekaj let ni bil z vami za prvomajske praznike, zato tudi letos ne bo. Nalijte si čistega vina in si priznajte, da ste ga potegnili v svoje življenje z namenom, da ozdravite odvisnost od drame in odnosov. To je vse – in veliko hkrati.