Dišeči praznični okraski

Veselo na delo

Izbrane sadeže (pomaranče, limone, grenivke, mandarine) narežite na približno pet milimetrov debele rezine.

Položite jih na pekač, ki ste ga prekrili s peki papirjem. Pri tem pazite, da se ne prekrivajo.

Pečico segrejte na 75 stopinj Celzija in rezine sušite približno dve uri.

Nato jih obrnite in sušite še dve uri.

Bi radi svoj dom okrasili z okraski, ki niso le prijetni očem, temveč tudi čudovito dišijo? Torej imamo za vas idejo, s katero bo vaša namera zlahka uresničljiva. Vse, kar za dišeče okraske potrebujete, so agrumi, ki se lahko v nekaj korakih spremenijo v lep praznični dekor.Tako pripravljene okraske lahko obesite na novoletno drevo, jih nanizate na daljše vrvice in z njimi okrasite prostore, lahko jih dodate ikebanam, potpuriju, dobrodošli so tudi pri dekoraciji daril.Skratka, ne gre samo za lep in dišeč, temveč tudi uporaben okras.