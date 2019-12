Dišave iz domače kuhinje

December je mesec, ko po domovih zadiši po domačem kruhu in potici, vaniljevih piškotih, kuhanem vinu z nageljnovimi žbicami ali cimetovi kremi, pečenem piščancu ali pečenki, odličnih juhah, jutranji kavi sredi dopoldneva in mnogo drugih dobrotah. V času pred prazniki običajno kuhamo več in bolj izbrane jedi, zlasti se potrudimo s pripravo drobnega peciva, da bo vedno pri roki za prigrizniti, ko pridejo na obisk prijatelji ali družina. A prijetno je, če dom osvežimo še z drugimi dišavami, kupimo lahko celo paleto pripravljenih, lahko pa jih naredimo sami, čisto po svojem okusu in željah. Uporabimo sestavine, ki jih najdemo v shrambi ali kleti. Če imamo radi čim bolj naravne in domače vonjave, preizkusimo številne recepte, ki so jih s pridom uporabljale že naše babice. Preverjeno diši pomaranča, v katero s tankim delom naprej našpikamo nageljnove žice ali klinčke, tako da je videti, kot bi bila posuta z zvezdicami. Prijetno bo dišalo več dni, dokler se pomarančna lupina ne posuši in razdiši. Izjemen vonj ima kutina, ki pa je v zadnjih letih pri nas res le redka gostja. A morda najdemo plodove na tržnici, postavimo jih v topel prostor in prav lepo bo dišalo. Tudi suhi šopek cvetov sivke bo napolnil prostor z omamnim vonjem, pomagamo pa si lahko z blazinicami ali vrečkami, napolnjenimi s sivko, ki jih sicer uporabljamo za osveževanje omar in preganjanje moljev.



Zelo preprosto odišavimo prostor tako, da v lonec vode stresemo različna zelišča ali začimbe, prilijemo vodo, zavremo in pustimo lonec odprt. Tako pripravimo poljubne mešanice, osnovne sestavine pa so cimetove palčke, muškatni oreški, vaniljevi stroki, smrekove ali borove vejice, pomarančne in limonine lupine, sveži rožmarin, vejice ali cvetovi sivke in seveda eterična olja. S temi dišavami se lahko poljubno igramo, izberemo najljubše sestavine in jih kombiniramo med seboj, pazimo le, da ne damo skupaj preveč sestavin. Fino je namreč, da je dišava tako sestavljena, da prepoznamo posamezne vonje. Tako se na primer dobro podajo skupaj cimet, vanilja, smrekove vejice, rožmarin.



Poseben čar prazničnim dnem seveda dajejo svečke. Namestimo jih na svečnik ali podstavek, priljubljeni pa so tudi svečniki s posodo za vodo, v katero nalijemo eterično olje, ki med segrevanjem počasi izpareva.