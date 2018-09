Devet obveznih predmetov v spalnici

Po feng šuju je spalnica eden najpomembnejših prostorov doma. Če je v njej prisotna nestabilna, slaba, negativna energija, se to ne kaže zgolj pri počitku, temveč v življenju na sploh. Tako na osebnem, intimnem kot poklicnem področju.



Pozitivno energijo je v spalnici mogoče vzpostaviti ob pomoči devetih predmetov. Zakaj ravno devetih? Ker je to število, ki označuje napredovanje in prehod na nekaj boljšega. Postelja, velikosti 200 krat 150 centimetrov Prevelike zakonske postelje, tako kot premajhne, niso priporočljive, saj sta partnerja na njih ločena drug od drugega, kar v zvezo vnaša nemir in zmanjšuje povezanost. Eterična olja S pripadajočim hlapilnikom. Eterična olja pozitivno vplivajo na počutje in po napornem dnevu prinašajo sprostitev. Izberite olje, ki vam najbolj odgovarja, najboljši za spalnice sta eterični olji sivke ali cedre. Črni turmalin in čisti kvarc Dva minerala, ki v družbi drug drugega prinašata v prostor ravnovesje in zaščito. Črni turmalin zmanjšuje vplive elektromagnetnih valov in tako pripomore h kakovostnejšemu bivanju. Za učinke v vsak kot postavite črni turmalin, čisti kvarc pa na sredino prostora. Dve nočni omarici Ni treba, da sta enaki, in tudi ne, ali imate partnerja. Nočni omarici v prostor vnašata skladnost in omogočata uravnotežene odnose. Trenutne ali bodoče. Črni zvezek in rdeči svinčnik Z beleženjem misli je v življenje mogoče vnesti red, beleženje sanj pa zagotavlja navdih in pomaga analizirati življenje. Črna simbolizira znanje in modrost, rdeča varuje in prebuja misli. Dva rožnata kvarca V dom prikličeta ljubezen, spodbujata čustveno zdravje, zaupanje in harmonijo v ljubezenskem odnosu. Tkanina Za pokrivanje elektronskih naprav, če jih imate v spalnici. Pa naj bo to računalnik ali televizija. Pred spanjem jih pokrijte s tkanino nevtralne barve in tako preprečite, da bi energija z njih ovirala vaš spanec. Zelena rastlina V sobo prinaša energijo življenja, čisti zrak, iz njega odstranjuje škodljive snovi ter vanj sprošča kisik. Cvetna nota Kadar se ne počutite najbolje, malo cvetne esence po svojem izboru nanesite na zapestja ali vrat. Vonj in energija cvetja bosta izboljšala vaše počutje.