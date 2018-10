Deset odvečnih stvari v kozmetični torbici

Kaj vse se skriva v vaši kozmetični torbici? Nedvomno je med vsem, kar je mogoče najti v njej, tudi nekaj pripomočkov, ki jih sploh ne potrebujete, saj imate povsem dostojne nadomestke zanje že doma. Ti so zgolj nepotreben izdatek. Gel za obrvi Čeprav menite, da brez njega ne morete ukrotiti obrvi, to ne bo držalo. Povsem dostojno nalogo opravi lak za lase: z njim poškropite čisto krtačko odslužene maskare in z njo uredite dlačice nad očmi. Tonik za čiščenje obraza Po čiščenju z mlekom obraz negujete še s tonikom, ki pa je čisto odveč. Zadostuje umivanje z običajno vodo. Krema proti celulitu Nobena ni tako učinkovita, kot zagotavljajo oglasi. Pri premagovanju pomarančne kože pomagajo le pravilna prehrana, vadba in masaža. Krema za nego obnohtne kože Vsebuje vitamin E, rastlinska olja in čebelji vosek. Vse te sestavine se nahajajo tudi v balzamih za ustnice, s katerimi lahko negujete kožo ob nohtih. Krema za oženje por Teh ni mogoče zožiti, vse kreme, ki obljubljajo tak učinek, so povsem brez koristi. Izdelki za obnovo razcepljenih lasnih konic Tudi ti ne pomagajo. Pri razcepljenih konicah so ednina rešitev škarje. Šamponi, ki preprečujejo sivenje las Sivenje las je pogojeno s številnimi dejavniki, kot so stres, določena zdravila, genetika, nikotin, pomanjkanje vitaminov, bolezni. Šamponi na ta pojav nimajo nikakršnega vpliva. Krema za odpravljanje strij Te lahko odstrani le kirurg, mogoče pa jih je preprečiti s primernim vlaženjem in z zagotavljanjem elastičnosti polti, kar omogočajo kreme z vitaminom E, s hialuronsko kislino in z elastinom. Krema proti gubam Ko se te enkrat pojavijo, jih s kremami ni mogoče odpraviti, mogoče pa je s primerno nego upočasniti njihov nastanek. Šampon z balzamom Šampon z las odstranjuje umazanijo, balzam pa jih nahrani in navlaži, vendar le, če ga uporabite po nanosu šampona.