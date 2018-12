Darila za nego telesa iz domače delavnice

Enostavno do zeliščne soli

Nekaj sestavin najdemo v domači kuhinji, na primer vosek in karitejevo maslo pa moramo kupiti.



Nekaj več truda za negovalno kozmetiko

Z nekaj dodatki izdelamo imenitno kopalno sol, iz zelišč in okrasnih listov dišeč potpuri, malce več dela pa zahteva izdelava negovalne kreme ali mila. Izdelke zavijemo v ličen papir, spravimo v stekleničke ali kartonske škatlice in popolna darila so nared.

Tik pred božičem smo in večina ima darila že lepo zavita in spravljena globoko v omari, da jih obdarovanci slučajno ne bi našli. Marsikdo si je že mesec prej razbijal glavo z vprašanjem, kaj komu podariti, otroku, staršem, partnerju, prijateljem … Kaj je bolje, praktično darilo ali kaj za dušo, morebiti celo denar? Darilo kupiti ali ga narediti doma? Kupljena so običajno več vredna, v denarju, seveda, medtem ko doma izdelana kažejo, da smo se za obdarovanca bolj potrudili.Dva dni pred božičnim večerom je resda malce pozno, da bi se lotili izdelave kompliciranih daril, a marsikaj se še da storiti tudi v zadnjem hipu in ni videti neumno ali ceneno. Je pa lahko poceni, marsikatero sestavino najdemo kar v domači shrambi ali omari. Pa ne gre le za darila, ki jih pripravimo s hrano, na primer marmelade ali piškote. Zelo lepa pozornost so različni predmeti ali pripomočki za osebno nego ali za okrasitev doma.Prav enostavno lahko izdelamo na primer zeliščno sol, uporabno za kopel, ali negovalno kremo, za okrasitev mize pa dišeče okraske iz naravnih materialov. Taka darila ne bodo povsem osebna, čeprav imajo lahko tudi takšno noto. Solno kopel na primer podarimo nekomu, za katerega vemo, da se rad in pogosto namaka v domači banji, prijateljici, ki ima težave s kožo na podplatih, pa naredimo ustrezno kremo.Za kopalno sol potrebujemo širok steklen kozarec s pokrovom, najbolje, da izberemo okrasnega, grobo mleto sol, če hočemo, da bo kopel najboljša, kupimo na primer piransko, eterično olje, oljčno olje in posušena zelišča, ki jih lahko izberemo po meri obdarovanca. Večina ima rada vonj sivke, zato bodo posušeni sivkini cvetovi praviloma prava izbira, saj so s svojo vijolično barvo tudi lepi na pogled, zraven gre eterično sivkino olje. Vse sestavne v poljubnem razmerju zmešamo v večji skledi, pazimo le, da olja ne bo preveč, in zeliščno sol napolnimo v kozarec oziroma kozarce. Te pokrijemo z bombažno krpico in pokrovom, dobro zapremo. Kozarec in pokrovček naj bosta primerna darilni embalaži, vse skupaj pa povežemo z lično okrasno pentljo, in darilo, ki se ga bo gotovo razveselil vsak, ki si vsaj tu in tam rad privošči sproščujočo kopel, bo nared. Na podoben način pripravimo zeliščno sol, ki bo uporabna v kuhinji, le da izpustimo eterično in oljčno olje, zelišča pa namešamo, kakor se nam zdi, in to v različnih kombinacijah.Z negovalno kozmetiko se bomo morali malce bolj pozabavati, potrebovali pa bomo tudi več sestavin, zato se bo treba odpraviti po nakupih. Za osnovo vzamemo na primer karitejevo maslo in različne druge maščobe, na primer kokosovo, mandljevo, jojobino ali katero drugo olje, mnogi recepti vsebujejo tudi čebelji vosek. Pomembna sestavina domačih mazil so eterična olja, dodajamo jih po kapljicah. Če uporabimo vosek, ga je najbolje segreti in raztopiti v vodni kopeli in mu tekočemu primešati preostale potrebne sestavine. Preden se krema zgosti, jo temeljito zmešamo z ročnim mešalnikom, da bo zmes gladka, in ji dodajamo ostale sestavine, na primer jojobino olje in eterična olja. Dobro zmešamo in napolnimo v posodice, najbolje steklene, zapremo in okrasimo.Za izdelavo pravega potpurija zdaj ni ravno pravi čas, saj bomo težko našli na primer cvetne liste vrtnic, lahko pa dišavo za dom naredimo iz drugih sestavin. Olupimo ali na kolobarje narežemo na primer pomaranče in limone, lupine narežemo na koščke in posušimo na zraku, če se mudi, damo na radiator ali celo v pečico. Olupkom dodamo različne dišavnice, klinčke, cimetove palčke, kar nam je pač povšeči, zmešamo v skledi in pokapljamo z eteričnim oljem. Vse skupaj dobro premešamo in damo v okrasne skodelice ali druge posodice. Da se vsebina ne bo stresla, zavijemo v celofan papir in okrasimo s pentljo.