Darila v zadnjem hipu: pet idej za tiste, ki ste obupali nad nakupovalnimi središči

Ideja št. 1: pobeg v Istanbul v dvoje za konec tedna

Primerno za: vse, ki potrebujejo oddih.

Čas, potreben za zagotovitev darila: 1–2 uri.

Se moram odcijaziti do trgovine? NE.

Potrebščine: računalnik za spletno rezervacijo in tiskalnik za tiskanje doma narejenega vabila

Ideja št. 2: elektronski bralnik knjig

Primerno za: vse knjižne molje.

Čas, potreben za zagotovitev darila: 1 ura.

Se moram odcijaziti do trgovine? POGOJNO.

Potrebščine: članstvo v knjižnici, da boste lahko naložili brezplačne e-knjige

Ideja št. 3: predplačniška kreditna kartica, na katero naložite nekaj malega denarja

Primerno za: vse, ki jih skrbi varnost pri spletnem nakupovanju, ali mladoletnike brez lastne kartice.

Čas, potreben za zagotovitev darila: sprehod do bližnje trafike ali spletni nakup.

Se moram odcijaziti do trgovine? NI NUJNO.

Potrebščine: nekaj denarja, da ga boste naložili na kartico.

Ideja št. 4: naročnina na časopis ali revijo

Primerno za: vse.

Čas, potreben za zagotovitev darila: 15 minut.

Se moram odcijaziti do trgovine? NE.

Potrebščine: poštni nabiralnik, v katerega bo raznašalec prinašal časopise in revije.

Ideja št. 5: poimenujte zvezdo po ljubljeni osebi

Primerno za: romantične duše.

Čas, potreben za zagotovitev darila: 15 minut.

Se moram odcijaziti do trgovine? NE.

Potrebščine: tiskalnik, da boste natisnili certifikat.

Božič je pred vrati in to pomeni samo eno: nakupovalna središča so prepolna ljudi, ki begajo naokoli med iskanjem pravega darila za bližnje. Živci so napeti kot strune: praznih prostorov na parkiriščih ni, časa zmanjkuje, cene v trgovinah so šle v nebo, zaloge vsaj približno smiselnih daril pa že davno pošle.Za tiste, ki si še niste zagotovili daril za bližnje, smo pripravili seznam nekaj povsem konkretnih idej. Nekatere so take, da jih lahko uredite kar iz naslanjača, kar bo še posebej udobno. Druge pa rešujejo večni problem marsikoga: kaj podariti nekomu, ki ima že vse?To darilo je posebej primerno za tistega partnerja ali partnerico, kjer nikoli ne veste, ali mu oziroma ji bo tista nova denarnica ali par čevljev zares všeč. Hkrati pa veste, da te dni v službi porablja še zadnje rezerve energije in nujno potrebuje oddih. Z vabilom na pobeg za podaljšani konec tedna v dvoje običajno nikoli ne boste zgrešili, pa še vi boste imeli kaj od tega.Naš tokratni izbor je Istanbul, ta veličastni Carigrad. Izbrali smo ga zato, ker evropske prestolnice najbrž že poznate, Istanbula pa morda ne, a nam je blizu, izjemno zanimiv in cenovno ugoden. In šelahko srečate med pohajkovanjem na ulicah, če slučajno padate na trenutno modne TV-nadaljevanke. Iz Slovenije tja potujete izjemno enostavno: z Brnika letalska družba Turkish Airlines v turško prestolnico leti vsak dan, včasih celo dvakrat na dan. Vse, kar morate narediti, je pri babicah urediti varstvo za otroke, rezervirati romantični hotel in letalske vozovnice (oboje enostavno kar prek spleta) ter vse skupaj na domačem tiskalniku natisniti v obliki lično oblikovanega vabila, ki ga boste zataknili za smrekico. Uspeh zagotovljen!Razmišljate, da bi letos dragemu ali otroku za darilo podarili knjigo. Hm, kaj pa, če jo je obdarjeni že prebral? Rešitev je enostavna: podarite mu vse knjige! Kako? Enostavno to gre z e-bralnikom knjig, na katerega si lahko naložite katero koli knjigo želite. V Sloveniji trg e-bralnikov še ni čisto zaživel, a po krivici: nič ni bolj preprostega kot vreči napravico v torbo in z njo iti na potovanje, plažo, čakalnico, na vlak ali kam drugam, kjer boste imeli nekaj časa za prebiranje knjig. Te napravice imajo posebno vrsto zaslona, ki uporablja kontrastno elektronsko črnilo, zato je bralna izkušnja podobna pravim knjigam – in oči ne bodo trpele kot bi, če bi zrli v LCD-zaslon navadne tablice ali mobilca.Mnogo ljudi pri e-bralnikih prisega na Amazonov Kindle, vendar ga odsvetujemo: združljiv je samo sam s sabo, dostava iz Amazona v Slovenijo traja kar nekaj časa, bralnik je drag, nikakor pa ne omogoča izposoje e-knjig iz slovenskih knjižnic. Da, prav ste slišali: slovenske knjižnice omogočajo brezplačne izposoje e-knjig. Vse, kar potrebujete, je uporabniško ime in geslo, ki ga dobite v lokalni knjižnici, nato pa si želeno e-knjigo brezplačno izposodite na knjižničnem portalu Biblos . Zdaj potrebujete samo še napravo, kjer boste knjige brali. Preverjeno je s slovenskimi e-knjigami združljiv model PocketBook Touch Lux 4, v katerega lahko shranite do 3000 knjig in ima vgrajeno lučko za branje (vsi bralniki je nimajo, kar pomeni, da v temi ali mraku z njimi ne boste mogli brati). Pocketbook nam je všeč zato, ker deluje na osnovi sistema android, kar pomeni, da ima vgrajen tudi brskalnik, ki ga lahko na poti uporabite za izbor in izposojo e-knjig – bralnika torej ni treba povezovati z računalnikom, da bi nanj prenesli nove knjige. Bralnik k nam uvaža Avtera, najdete pa ga lahko pri vseh večjih trgovcih z elektroniko. Ti imajo tudi spletne trgovine, a pohitite, da boste izdelek res dobili do praznikov (sicer raje skok v avto in ponj v trgovino).Saj veste: za spletno nakupovanje je skoraj nujna kreditna kartica, a mnogo ljudi je ne želi imeti: skrbi jih varnost oziroma morebitna zloraba kartice. Ali pa preprosto ne izpolnjujejo pogojev banke za pridobitev kreditne kartice (npr. mladoletne osebe). Rešitev zanje je predplačniška kreditna kartica Visa ali Mastercard, ki jo sprejemajo vsi trgovci, zanjo pa ni treba izpolnjevati nobenih pogojev, kot so stalni prihodki ali kreditna sposobnost. Plačevanje se namreč izvede le v obsegu dobroimetja na kartici. To pomeni, da v primeru kraje ali zlorabe ne boste utrpeli preveč škode, saj lahko na kartico naložite le toliko sredstev, kot jih sproti potrebujete.Darilo v obliki predplačniške kartice je še posebej primerno zato, ker lahko Božiček ali dedek Mraz na kartico naložita nekaj malega denarja in tako obdarovancu omogočita, da izbere darilo po svoji želji. Če kartico potrebujete še pred prazniki, bo najlažje, če greste ponjo v bližnjo trafiko ali na bencinsko črpalko ter povprašate za Paysafecard. Naročiti in plačati jo je mogoče tudi prek spleta . Kartico z vsemi podatki (številka, PIN koda ...) boste dobili natisnjeno na navaden blagajniški papir, a bo za spletne nakupe to zadostovalo. Če želite pravo kartico iz plastike, vam je pri nas na voljo, denimo, Petrol mBills Mastercard kartica (naročite jo prek aplikacije, a bo prispela šele po praznikih). Če imate raje tuje ponudnike, pa so vam na izbiro preverjeni ponudniki, kot so N26, Neteller, Revolut ... a tudi pri teh bodo plastične kartice prišle šele po praznikih. Zato vam za božično obdarovanje kaj drugega kot sprehod do trafike ali bencinske črpalke ne preostane.V času, ko vsi buljimo samo še v zaslone mobilnih naprav, je prav blagodejno sesti v naslanjač in v roke prijeti dober časopis ali revijo ter v miru listati med zanimivimi članki. Šelestenje in vonj papirja imata tudi v 21. stoletju še vedno svoj čar! Naročnina na časopis in revijo je zato še posebej lepo praznično darilo. In vsi pozabljivci, ki kupujete darila zadnjo minuto, boste navdušeni nad tem, da je darilo samo en telefonski klic stran: pokličite na brezplačno številko naše naročniške službeali pišite nain se s prijazno uslužbenko ali uslužbencem pogovorite, katera revija ali časopis bi bil za obdarovanca najprimernejši. Vse ostalo prevzamemo mi!Inovativna ideja za darilo: kaj, ko bi po svojem dragem poimenovali zvezdo na nebu? Da, tudi to je mogoče. Registrar imen zvezd ponuja to storitev kar prek spleta , v zameno pa prejmete certifikat in navodila ter programsko opremo, ob pomoči katere boste na zvezdnatem nebu lahko poiskali »svojo« zvezdico. Za tiste, ki ne morete počakati, da certifikat pride po pošti, ponujajo tudi možnost tiskanja na domačem tiskalniku. Če s storitvijo ne boste zadovoljni, vam vrnejo denar. Hvaležnost romantične duše, ki jo boste osrečili z lastno zvezdico na nebu, bo seveda neprecenljiva. Opozorilo: če je vaš obdarjenec bolj racionalne sorte, vas ob takem darilu zna vprašati po zdravju, zato previdno, saj tako darilo ni za vsakogar.