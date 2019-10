Čoln za stoječe vode

Meri 4,5 m v dolžino in 1,8 m v širino, brez motorja pa tehta 210 kg.

Znano pomursko družinsko podjetje Roto je predstavilo polietilenski motorni čoln, katerega izdelava temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo tudi pri jadrnicah razreda laser. S podjetjem Podkrižnik so razvili motor z močjo 4 KM, kar je odlična rešitev za stoječe vode. Roto adriatic 450s je okreten in kompakten čoln z večstransko uporabnostjo, njegova prednost je tudi v tem, da je v celoti izdelan v enem kosu v troslojni tehnologiji. To mu zagotavlja izjemno togost kljub nizki teži, veliko nosilnost in majhno občutljivost za udarce.»Zaradi dovršene oblike in unikatnega načina izdelave je izjemno preprosto vodljiv, okreten in varen. V osnovni izvedbi ima eno sedežno klop, ki je namenjena za rezervoar goriva in shranjevanje opreme, mogoče je naročiti tudi komandni most z vetrobransko zaščito,« poudarja direktorica v podjetju Roto, ki je ponosna, da proizvodnja prestižnega čolna v svoji kategoriji poteka v Sloveniji, in sicer v podjetju Roto, ki je vodilno roto-molding podjetje v Evropi.Roto 450s, ki je primeren za motorje do 40 KM, je namenjen predvsem dnevnemu potovanju po morju, jezerih in rekah ter ribolovu, obnese se tudi kot spremljevalni in servisni čoln za vodne športe ter kot delovni čoln za reševalce.