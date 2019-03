Brezplačna prenova spalnice

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Odeje so dekorativen in hkrati uporaben element. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

Lična nočna omarica

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Na nočni omarici naj ne bo nepotrebne krame.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Drugačna umetnina za nov videz spalnice

Počistite spalnico

Prostor je najlažje preurediti z drugačno razporeditvijo svetil.

Bi radi prenovili spalnico? Da bi uresničili svojo namero, vam ni treba po nakupih. V resnici ji novo podobo lahko pričarate, ne da bi zapustili stanovanje. Ozrite se naokoli in tisto, kar je že v njem, izkoristite za osvežitev kotička za spanje. Korak za korakom bo ta brez nepotrebnih izdatkov drugačen in lepši.Blazine, ki krasijo mehko sedežno, lahko uporabite tudi na ležišču. Če se seveda skladajo s tamkajšnjo barvno shemo, sicer jim namenite samo nove prevleke. Tudi blazinam, ki tičijo v omarah, lahko končno namenite uporabnost v obliki dekoracije postelje in tako spremenite njeno podobo, ne da bi kaj zapravili.Izkoristite odeje, zelo verjetno imate v omari eno, dve, tri dodatne, ki jih uporabljate le ob posebnih priložnostih. Prenova spalnice je dober razlog, da jih prezračite in z njimi polepšate posteljo. Eno lahko zložite na njen rob in se z njo pokrijete v hladnih nočeh, če se vzorec in barve podajo v prostor za počitek, jo uporabite kot pregrinjalo. Za nov videz spalnice in za toplejše noči.Nad vašo posteljo je lepa umetniška slika. Že deset let. Torej je uradno nastopil čas za osvežitev. Poglejte umetnine, ki krasijo stene v drugih delih doma, izberite takšne primerne velikosti, motivov ter barv in eno ali dve prestavite v spalnico. Priznati boste morali, da bodo umetniška dela znova deležna zaslužene pozornosti. Če dolgo visijo na enem mestu, postanejo neopazna, s spremembo njihove umestitve pa bodo znova prišla do izraza.Imate v dnevni sobi premični bar na kolescih, ki ga komaj kdaj uporabljate? Steklenice, ki so na njem, prestavite v omaro, bar pa premaknite v spalnico, naj bo nočna omarica, če je sicer nimate. Prav nočna omarica je navadno zadnja stvar, ki jo vidite zvečer, in prva, ki jo opazite zjutraj. Zato naj bo urejena.Z nje odstranite vse, kar nima tam kaj iskati: kup prebranih knjig, škatlo robčkov, plastičen vrč za vodo. Nanjo postavite čedno bralno lučko in steklen vrč, ki ga skupaj s kozarcem položite na ličen pladenj. Zdelo se vam bo, da se vsako jutro zbujate v luksuznem hotelu. Če vam ostane še kaj prostora, nanjo postavite fotografijo z vam ljubimi obrazi, ob pogledu na katero vam bo že takoj zjutraj zaigralo srce.Najlažje je prostor preurediti z drugačno razporeditvijo svetil. Namizno lučko, ki jo v dnevni sobi komaj kdaj prižgete, postavite na nočno omarico. S talno svetilko iz sobe za goste osvetlite kot spalnice, zamenjajte centralne lestence in z drugačno svetlobo prostoru zagotovite novo podobo. Če je svetloba premočna, žarnice nadomestite s šibkejšimi ali namestite stikalo, s katerim je mogoče uravnavati jakost svetlobe.Je že tako, da se v spalnici vedno najde dodaten prostor za kramo. Kotički na omari, pod posteljo in v kotu lahko postanejo skladišče, spalnica je prenatrpana in nič prijetna na pogled, nered v njej negativno vpliva na spanec. Torej: neuporabne predmete zavrzite, v spalnici pustite le tisto, kar je namenjeno spanju, počitku ter sproščanju.Kose pohištva, ki jih v spalnici ne uporabljate, prestavite v dele doma, kjer bodo bolj dobrodošli. Fotelj, na katerega nikoli ne sedete, naj svoje mesto najde v dnevni sobi, klop ob postelji, ki vam služi za odlaganje umazanega perila, bo prav prišla na hodniku. Pohištvo bo končno dobilo svoj namen, spalnica pa bo zadihala v novi, sveži podobi. In za prenovo vam sploh ne bo treba odpreti denarnice.