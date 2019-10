Avtomatska parkirna zapora

Samodejno parkirno zaporo upravljamo tudi z aplikacijo. FOTO: kobra.si

Parkiranje pred stanovanjskim blokom zna biti precejšnja težava, tudi če imamo najet ali lastniški parkirni prostor. Zadevo po navadi rešujemo s parkirno zaporo, a kaj ko je treba vsakokrat izstopiti iz avta, jo odkleniti, zapeljati avto na parkirišče, ko pa odhajamo, moramo postopek ponoviti v obratnem vrstnem redu. Zakaj tega ne bi mogli narediti od daleč?Seveda lahko. Smartpark SM-500B je parkirna zapora, ki se dvigne in spusti samodejno, lahko pa jo upravljamo tudi s pametnim telefonom. Če jo uporabljamo z modulom bluetooth, zazna prihod in odhod vozila ter se sama spusti ali dvigne. Ima tudi alarm, če kdo pomotoma ali nalašč parkira na naš prostor. Ko vozilo pritisne na zaporo, se sproži alarm, roka zapore se spusti na tla. Alarm je aktiven tri minute, nato se zapora poskuša dvigniti, a če znova naleti na oviro, se vse skupaj ponovi.S pomočjo aplikacije lahko parkirni prostor delimo z drugimi: obiskovalcu podelimo identifikacijsko številko, da jo vnese v aplikacijo, in z njo nadzira zaporo s pametnim telefonom, kar je praktično za domače obiske pa tudi za obiske strank pred podjetjem. Ko je baterija skoraj prazna, kajpak prejmemo obvestilo. Zapora na spletni strani www.kobra.si stane 240 evrov.