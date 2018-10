Avto za v mesto? Če ne, tole je druga možnost: primestna lepotica za dva

Predalček pod krmilom skriva dve vtičnici: USB in 12V.

Pogonski sklop sestavljata 280-kubični enovaljnik z največjo močjo 27 konjev in samodejni brezstopenjski CVT-menjalnik.

Prtljažna votlina sprejme dve integralni čeladi, sedež pa lahko odklenemo tako s ključem kot posebnim stikalom.

SYM cruisym 300i

Motor: 278,3 ccm, štiritaktni, enovaljni, elektronski vbrizg, tekočinsko hlajeni

Prenos moči: samodejni brezstopenjski CVT, jermen

Moč: 19,9 kW (27 KM) pri 7750 vrt./min

Navor: 27,3 Nm pri 6750 vrt./min

Zavore: spredaj enojna kolutna zavora, premer 260 mm; zadaj enojna kolutna zavora, premer 240 mm; ABS-sistem

Pnevmatike: 120/70 R 14, 140/60 R 13

Vzmetenje: spredaj teleskopske vilice, zadaj nastavljiv hidravlični amortizer

Teža: 198 kg

Medosna razdalja: 1550 mm

Posoda za gorivo: 12 l

Zastopnik: Špan, d. o. o.

Cena testnega motocikla: 4999 evrov

Instrumentna plošča prinaša obratomer in brzinomer ter sredinski zaslon potovalnega računalnika; ni podatka o zunanji temperaturi.

Cruisym 300i je brez dvoma ličen izdelek, ki sledi aktualnim smernicam v oblikovanju skuterjev in ga lahko brez kakršne koli zadrege parkiramo ob skuterjih bolj zvenečih znamk. Podobo njegovega sprednjega dela lepo zaokrožijo dnevne luči v LED-tehniki in smernika, vgrajena v predelu vznožij vzvratnih ogledal.Prav tako v LED-tehniki so zadnja svetila, kar pripomore k boljši vidnosti v prometu. Edinole glavna žarometa uporabljata klasične žarnice, a sta projekcijska, kar pomeni solidno razsvetljavo ceste.Skuter je namenjen predvsem urbani in primestni rabi: 300-kubični enovaljnik z 20 kilovati se nam je zdel za daljša potovanja v dvoje vseeno prešibak – za to bi priporočili recimo njegovega večjega sorodnika maxsym 600i, če že ostanemo v okviru ponudbe te tajvanske znamke, ki je vse močneje prisotna tudi na evropskem trgu.To seveda ne pomeni, da z njim ne bi mogli odkrivati jadranske magistrale, a gotovo je nekaj – bili bi na mejah zmogljivosti, sploh če bi s seboj peljali sopotnico. Tudi na avtocesti mu hitro zmanjka sape, sicer doseže avtocestno omejitev hitrosti, a s skrajnimi močmi. Zato pa se odlično znajde v urbani džungli, saj so njegove mere še vedno dovolj kompaktne in upravljanje lahkotno.Upravljanje je tipično skutersko. Moč agregata se prenaša prek brezstopenjskega CVT-menjalnika. Tudi blaženje je skutersko, kar pomeni, da ni najbolj učinkovito. To je seveda nekakšna rakava rana vseh skuterjev, ki imajo pogonski agregat nameščen na nihalki. Tudi zavori, čeprav podprti z zavornim sistemom ABS, nista dobro odmerljivi. To je nekaj, česar smo že vajeni iz skuterskega sveta.Zato pa se pod sedežem skriva prostorna (in osvetljena) prtljažna votlina, ki sprejme dve integralni čeladi. Odpremo jo lahko ali s pritiskom na gumb ob levi ročici ali pa z obratom ključa v kontaktni ključavnici v levo. Če tega obrnemo na desno, odpremo okrasni pokrov posode za gorivo, ki je v sredinskem predoru med voznikovima nogama. Za natakanje goriva v 12-litrsko posodo moramo še odviti njen pokrovček.Ko že omenjamo prtljažni prostor – sedež je ob odprtju podprt s teleskopskim blažilnikom –, moramo biti pozorni, da vanj po pomoti ne zaklenemo ključa. Nevarnost za to obstaja, če prtljažni prostor odpiramo s pomočjo prej omenjenega stikala.Cruisymov sedež je dovolj prostoren in udoben za prevažanje dveh. Stopalki za sopotnico sta zložljivi, stranska ročaja pa imata dober oprijem. Lahko ju uporabimo tudi za privezovanje prtljage na zadnji sedež, če se prevažamo sami. Kot se za novodobni skuter spodobi, ima cruisym pod krmilom tudi vodotesni predalček z USB- in 12V-vtičnico – tako lahko enostavno napolnimo svojo pametno napravo – če le imamo s seboj ustrezni polnilni kabel. Na žalost pa omenjenega predalčka ne moremo zakleniti.