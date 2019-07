Apple zapušča legenda oblikovanja

Kdor je bral (avtorizirano) biografijo o ustanovitelju in zdaj že pokojnem šefu Appla Stevu Jobsu, ki jo je napisal Walter Isaacson, prevedena pa je tudi v slovenščino, bo vedel, kdo je Jony Ive in kaj je počel pri Applu oziroma kakšno vlogo mu je zaupal Jobs. Jonathan Ive, rojen leta 1967 v Londonu, je glavni oblikovalec pri Applu. V Apple je prišel že nekaj let pred Jobsovo zmagoslavno vrnitvijo, odgovoren pa je za celo vrsto ikoničnih izdelkov. Zdaj odhaja novim izzivom naproti. No, če bi se temu lahko tako reklo. Ive odpira lastni neodvisni oblikovalski studio, njegova glavna stranka pa bo – ...

