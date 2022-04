Citroën C5 aircross hybrid: Hej, napolni me!

Citroën tudi v Sloveniji za avtomobil C5 aircross hybrid uvaja sistem plug-in-reminder, s katerim želi prispevati k zmanjšanju porabe goriva s pomočjo obvestil, ki se prikazujejo na zaslonu vozila in vozniku predlagajo, naj napolni vozilo, če potovalni računalnik ugotovi, da je glede na pot in število polnjenj mogoče izvesti optimizacijo. S tem sistemom bo opremljen tudi prihajajoči paradni model C5 X.

Nadgradnja je na voljo v sklopu samodejne posodobitve programske opreme vozila over the air in zaradi tega strankam ni treba obiskati prodajnega salona ali servisa. Funkcija naj bi voznikom pomagala optimizirati delovanje njihovega priključnega hibrida in dodatno zmanjšati vpliv vozila na okolje.

Raziskave so pokazale, da vozniki 55 odstotkov poti opravijo z električnim pogonom na razdaljah, krajših od 40 kilometrov, in da 52 odstotkov uporabnikov že polni svoje vozilo enkrat ali dvakrat na 100 kilometrov. Pri Citroënu jih želijo spodbuditi, da bi naredili še korak dlje in izkoristili prednosti priključnega hibrida, saj bi s pogostejšimi polnjenji še povečali delež električnih poti in zmanjšali porabo goriva.

Citroën C5 aircross hybrid je opremljen z baterijo s kapaciteto 13,2 kWh, ki mu zagotavlja 55 kilometrov električnega dosega.