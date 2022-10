Čistokrvni ferrari: napovedali so ga že pred leti in pripravljali dolgo (FOTO)

Napovedali so ga že pred leti in pripravljali dolgo. Še precej pred razkritjem so napovedali ime – purosangue ali čistokrven. Torej čistokrvni ferrari, kar potrjuje dejstvo, da ga bo tudi v časih, ko v Maranellu ne morejo mimo elektrifikacije, poganjal klasični bencinski motor. A ta ni kar tako, gre za 12-valjni agregat z močjo več kot 700 konjev.

Ferrari, ne športni terenec

»Prosim, ne recite mu športni terenec, ker to ni. To je ferrari,« je izvršni direktor znamke Benedetto Vigna dejal ob razkritju modela ferrari purosangue v Maranellu. Še so znane tudi besede pokojnega nekdanjega velika šefa Fiata (pod njegovim okriljem je bil tudi Ferrari) Sergia Marchionneja, da se bodo morali prej znebiti njega, preden bo Ferrari naredil športnega terenca …

Odlično poslovanje Tovarna iz Maranella, ki ji gre sicer odlično, je lani izdelala 11.000 avtomobilov. Ferrarijeva delnica je zelo visoko, tržna kapitalizacija podjetja pa trenutno znaša zajetnih 36 milijard evrov.

Ferrari purosangue je štirisedežni in štirivratni model, kjer se sprednji in zadnji par vrat odpirata v nasprotno smer. Ko smo že pri besedi štiri – ima tudi štirikolesni pogon. Dolg je malce manj kot pet metrov (497 centimetrov), širok je 202 centimetra, višina znaša 159 centimetrov, od tal je oddaljen 18 centimetrov.

Super družinski ferrari

Če se pri znamki torej izogibajo oznaki športni terenec, bi mu morda rekli super družinski ferrari. Njegov dvanajstvaljni atmosferski bencinski motor s prostornino 6,5 litra zmore največjo moč 725 KM (533 kW) pa navor 716 Nm. »Veliko smo razmišljali, kakšen naj bo pogon, in ugotovili, da je bencinski dvanajstvaljnik najbolj ikoničen, da mora torej avtomobil imeti motor z notranjim zgorevanjem, saj je to tisto, kar naše najbolj zveste stranke hočejo imeti,« je dejal prodajni in marketinški šef Enrico Galliera in dodal: »Ko smo v maju objavili, da bo imel purosangue pod motornim pokrovom bencinski dvanajstvaljnik, je zanimanje zanj eksplodiralo.«

Proizvodnjo načrtujejo v prihodnjem letu.

Motor je spredaj, osemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama pa ob zadnji osi (zasnova transaxle), kar mu omogoča optimalno razporeditev teže – 49 odstotkov spredaj, 51 odstotkov zadaj. Purosangue sicer tehta nekaj kilogramov več kot dve toni, z mesta do 100 km/h pospeši v dobrih treh sekundah, najvišja hitrost je 310 km/h. Kot so zapisali v tehničnih podatkih, sta poraba in izpust ogljikovega dioksida še predmet homologacije.

Športen in hkrati udoben

Odlično – hkrati športno in dovolj udobno – lego naj bi mu zagotavljalo elektronsko nadzorovano podvozje, ki so ga razvili skupaj s kanadsko družbo Multimatic. Kot rečeno, je to avtomobil za štiri potnike, tudi zadnja dva imata konkretna sedeža. V prtljažnik gre 472 litrov tovora, kar se ne sliši prav veliko, pri Ferrarijevih modelih pa je to rekord, v enem od videov smo v njem lahko videli pospravljene štiri lične kovčke.

Poleg voznika ima svoj zaslon tudi sovoznik.

Stal bo okoli 390.000 evrov, s čimer bo eden najdražjih tovrstnih avtomobilov sploh, podobno goro denarja na primer zahteva Rolls-Royce za svoj model cullinan, kjer pa ne gre za športnost, ampak predvsem udobje.

Purosangue bodo začeli izdelovati v prvem četrtletju prihodnjega leta, v nasprotju s Porschejem, Lamborghinijem ali Bentleyjem, kjer suvi predstavljajo glavnino njihovega posla, pa naj bi predstavljal »le« kakih 20 odstotkov prodaje. Ob tem se spomnimo, da je Ferrari junija objavil investicijski načrt v vrednosti 4,4 milijarde evrov, po katerem naj bi do leta 2026 kar 60 odstotkov ponudbe predstavljali električni in priključni hibridni avtomobili. Prvi povsem električni model naj bi predstavili čez tri leta.

Ima štirikolesni pogon in je od tal oddaljen 18 centimetrov.