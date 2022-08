Čistka pred septembrom

Čeprav je poletje res na vrhuncu, se je treba sprijazniti z dejstvom, da se vse hitreje bliža jesen in da bo september tu prej, kot bi si želeli. Z njim pa konec počitnic in dopustov. Da bo ta prehod lažji, pred jesenjo pospravite stvari, ki jih ne boste več potrebovali.

Od igrač do orodja

Preglejte igrače, ki jih otroci uporabljajo med poletno zabavo: kanglice, lopatke, grabljice, avtomobilčke, vodne pištole, maske za potapljanje, napihljive igračke in pripomočke za plavanje. Kar je še uporabno, operite, posušite in pospravite, kar je polomljeno, zavrzite, cele igračke, ki jih otroci drugo leto ne bodo več potrebovali, podarite.

Nekateri so pridni in za to poskrbijo na začetku počitnic, drugi čakajo do zadnjega in šolske torbe izpraznijo, tik preden jih napolnijo z novimi potrebščinami. Če spadate med slednje, ni več časa za odlašanje. Izpraznite šolske torbe, preglejte zvezke in učbenike minulega šolskega leta, ohranite, kar želite, preostalo odnesite v zabojnik za papir. Odpadnemu papirju naj se pridružijo še razne revije, časopisi in tiskane reklame, ki so se po domu nabirale vse poletje. Založite se z novimi zvezki, učbeniki ter drugimi pripomočki.

Pokukajte v šolsko torbo. FOTO: Hatman12, Getty Images

Ne pozabite na vrtno lopo. Uredite jo in preglejte orodje, ki ste ga intenzivno uporabljali vse od pomladi. Polomljeno in dotrajano naj roma na odpad, pokvarjeno v popravilo, tisto, ki ga boste do pozne jeseni na vrtu še potrebovali, očistite in pospravite na dostopno mesto. Sezona vrtnarjenja se z nastopom jeseni ne konča, se pa počasi izteka obdobje piknikov. Preverite, v kakšnem stanju so pripomočki za peko na žaru, ter jih, preden jih čez zimo pospravite, dobro očistite. Preverite tudi, ali bo žar služil še eno sezono ali bo treba v nakup novega. V prvem primeru ga očistite ter pospravite, v drugem pa odpeljite na odpad.

Preglejte oblačila

Še preden na vrata potrka jesen, preglejte omaro s posteljnino in poglejte, katere rjuhe morda niso več uporabne. Podarite jih zavetiščem za živali, tam so jih vedno veseli. Prav tako odsluženih brisač, ki vam v omari delajo gnečo. Naj bodo velike, male, kopalne ali tiste, ki jih uporabljate v kopalnici. Prečešite kozmetiko, bodite pozorni na kreme za sončenje in izdelke za nego kože po sončenju. Preverite roke uporabnosti in jih, če dvomite, da bodo drugo leto še varni za uporabo, zavrzite.

Naslednja čistka zadeva poletna oblačila in obutev. Res je, da je jesen lahko vroča in jih boste morda še potrebovali, a vseeno je pametno pred prihodom prvega jesenskega meseca pregledati oblačila in obutev, premajhno podariti in dotrajano umakniti s polic. Tako boste vedeli, kaj vse morate pred začetkom šole kupiti – sebi in malčkom.

Porabljene povoje, obliže, mazila in zdravila iz torbice za prvo pomoč nadomestite z novimi. FOTO: Davizro, Getty Images

Za konec še en nasvet: pri različnih poškodbah in drugih poletnih nezgodah ste se zanašali na torbo ali omarico s prvo pomočjo. Zato je zadnji poletni mesec čas, da preverite, kaj v njej manjka, iz nje odmečete vso prazno embalažo obližev, povojev, zdravil, krem ter drugih pripomočkov in jih nadomestite z novimi. Kajti tudi na jesenskih izletih je dobro vedeti, da je v torbi z zdravili vse, kar lahko hitro pride prav.