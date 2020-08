Čistimo brez kemikalij

Za steklene površine uporabimo mešanico kisa in vode. FOTO: Thinkstock

Pasto nanesemo na površine, ki jih želimo očistiti, in pustimo delovati več ur.

Že dolgo je znano, da kemikalije v domu niso dobrodošle, čeprav z njimi očistimo zgolj kakšno površino, škodljive spojine in hlapi ostanejo v zraku in jih vdihavamo še dolgo po čiščenju, po katerem se kopalnica ali kuhinja svetita. Tovrstna čistila so še posebno nevarna, če imamo doma otroke, ker ti radi dajejo v usta vse, kar jim pride pod roke, mimogrede pa še poližejo tla ali kakšno omarico. Zato je veliko bolje, da površino očistimo z naravnimi čistili, saj nas ne bo skrbelo, da bi bilo komu slabo ali bi celo moral v bolnišnico. Poleg tega se bo občutno izboljšala kakovost zraka v stanovanju, pa še prihranili bomo.Da stanovanje očistimo povsem naravno, potrebujemo nekaj osnovnih reči, ki jih uporabimo posamično ali zmešamo v domače čistilo. Med njimi seveda prednjači vsestranska soda bikarbona, s katero lahko očistimo skoraj vse, od madežev na tkaninah do vodnega kamna, in odstranimo neprijeten vonj iz hladilnika. Zelo priročni so tudi citronska kislina ali povsem običajna limona, beli kis, sol in vodikov peroksid. Za čiščenje steklenih površin uporabimo kis in vodo, ki ju v steklenico z razpršilom zmešamo v razmerju ena proti ena, dobro pretresemo in čistilo je nared. Okna in ogledala se bodo svetila, na njih pa ne bodo ostale nadležne sledi. Poleg tega kis odstrani bolj trdovratne madeže, kot so denimo šminka in mastni prstni odtisi. Za čiščenje fug, na katerih se je nabrala plesen, uporabimo pasto iz vode in sode bikarbone. Trem enotam sode dodamo eno vode in dobro premešamo, nato pasto z zobno ščetko nanesemo na fuge. Pustimo kake pol ure, zdrgnemo s ščetko in obrišemo z mokro gobico ali krpo.Za čiščenje kuhinjske posode uporabimo morsko oziroma grobo sol in malce limonovega soka. Tega ne uporabljamo na posodah s teflonsko oblogo, saj jo bo groba sol poškodovala, na vseh drugih pa deluje zelo učinkovito. Prav tako lahko za čiščenje posode uporabimo prej omenjeno pasto iz sode bikarbone, ki bo odstranila tudi madeže od čaja in kave, ker soda površine tudi razkuži, je pasta več kot primerna tudi za čiščenje rezalnih desk, posebno lesenih, ki jih ne moremo oprati v pomivalnem stroju. V brazdah, ki jih v deskah naredimo z nožem, se namreč zelo rade zadržujejo bakterije, ki se ob naslednji uporabi nato prenesejo na hrano, kar lahko vodi do zastrupitve.Taista pasta zelo dobro očisti pečico. Nanesemo jo na površino, kjer so se nabrali zasušeni ostanki hrane, pustimo par ur in obrišemo z mokro krpo. Mešanico kisa in vode lahko uporabimo namesto mehčalca za perilo. Zmešamo enoto kisa in dve enoti vode ter zadnjemu ciklu izpiranja dodamo tretjino skodelice mešanice. Kis bo zmehčal vodo, oblačila pa ne bodo imela prav nobenega vonja po njem. Temu domačemu mehčalcu lahko dodamo še kapljico ali dve najljubšega eteričnega olja, da bo oblačila odišavilo. Kis bo odlično očistil tudi straniščne školjke. Vlijemo ga pod rob, in ko steče proti dnu, dobro zdrgnemo.