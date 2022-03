Čistilne naprave: pretočne greznice še do konca leta 2025

Pojasnimo: do konca leta 2025 imajo čas za zamenjavo pretočnih greznic z MKČN oziroma ustrezno nadgradnjo tisti lastniki stanovanjskih hiš na območjih, kjer ni kanalizacije, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 14. 12. 2002, če odvajanje in čiš­čenje komunalne odpadne vode ne ustreza predpisom, ki so veljali v času gradnje. Če njihove pretočne greznice, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, ustrezajo takratnim predpisom, pa jih morajo zamen­jati ob prvi rekonstrukciji stavbe.

