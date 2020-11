Čiste igračke za brezskrbno igro

Plišaste igračke

Tudi površine, na katerih se igra otrok, je treba dosledno čistiti oziroma razkuževati.

Lego kocke lahko pomijemo v pomivalnem stroju, manjše kose položimo v vrečko za pranje občutljivega perila, to pa na zgornjo rešetko stroja.

V dneh, ki so pred nami, bodo najmlajši več časa preživljali v zaprtih prostorih in si ga krajšali z igračkami. Da bi bila igra z njimi varna, je treba z rednim in pravilnim pranjem poskrbeti za čistočo kock, lutk, plišastih in vseh drugih pripomočkov za igro. Kako, je odvisno od njihove vrste in predvsem materiala, iz katerih so izdelani.Te so praviloma opremljene z navodili za vzdrževanje, ki jih je priporočljivo upoštevati. Če je na njih navedeno, da je dovoljeno le ročno pranje, uporabite blag detergent za perilo ali otroški šampon. Izbrano sredstvo dodajte topli vodi. V mešanico namočite krpo ter z njo zdrgnite površino igrač, jih na enak način splaknite in dobro posušite.Večino tovrstnih igrač na srečo lahko perete v pralnem stroju. Pred tem jih položite v prevleko za vzglavnik, da se med pranjem ne bi poškodovale oziroma da polnilo, ki bi morda uhajalo iz njih, ne bi ogrozilo delovanja pralnega stroja. Uporabite blag detergent in igračke operite pri temperaturi največ 40 stopinj Celzija. Oprane posušite na ravni površini na zraku. Z obešanjem na sušilne vrvice bi namreč izgubile prvotno obliko.Pozor: pranje v stroju ni primerno, če igrača deluje na baterije, so na njej prilepljeni različni okraski, denimo pentlje, bleščice in podobno, ali je polnjena s polnilom, ki ne dopušča pranja. Take očistite z vlažno krpo ali jih za nekaj ur položite v zamrzovalnik, saj nizke temperature uničijo na njih prisotne mikrobe.Zamrzovanje je primerno tudi, kadar se je s plišastimi igračkami otrok igral med prebolevanjem katere od virusnih ali bakterijskih okužb.Te so enostavnejše za čiščenje, večino lahko operete kar v pomivalnem stroju. Manjše, denimo lego kocke, položite v vrečko za pranje občutljivega perila, to pa na zgornjo rešetko stroja. Večje postavite neposredno na mrežice, vendar jih ne pomivajte pri temperaturi, višji od 40 stopinj Celzija, da ne bi izgubile oblike. Pomite dodobra posušite.Če pomivalnega stroja nimate, te igrače operite v lavorju. Stresite jih v mešanico tople vode in detergenta za posodo, jih nekaj časa namakajte, nato pa zdrgnite z gobico ali ščetko. Zlasti dosledni bodite pri igračkah, ki imajo majhne utore, kamor se lahko ujame veliko umazanije. Oprane splaknite ter dobro posušite.Plastične igrače, ki delujejo na baterije, obrišite z mešanico detergenta za posodo in vode. Z v njo namočeno krpo očistite vse površine, jih splaknite in posušite.Med namakanjem v vodi bi ta zašla v plastične lutke in tam ostala. Zato jih le obrišite z mehko krpo, namočeno v mešanico detergenta za pomivanje posode in vode. Tako očiščene splaknite s čisto vodo in jih posušite na soncu. Lase lutk operite z otroškim šamponom, oblačila pa v pralnem stroju. Ker gre praviloma za majhne kose, jih položite v vrečko za pranje občutljivega perila.Lesenih igračk ni priporočljivo namakati, saj vpijejo vlago, pod vplivom katere se spremeni njihova oblika. Najboljši način za čiščenje je uporaba alkoholnega kisa. Obrišite jih z namočeno krpo, preden jih vrnete v igro, počakajte, da se povsem posušijo.Za vse igrače velja, da jih je treba, če se je z njimi otrok igral med prebolevanjem katere od virusnih ali bakterijskih okužb, po čiščenju še razkužiti s primernim razkužilom, ki bo odstranilo neprijazne mikrobe.Tudi površine, na katerih se igra otrok, je treba dosledno čistiti oziroma razkuževati, zato igralne podloge, stole, mize in druge igri namenjene površine očistite in razkužite vsaj dvakrat na teden. Upoštevajte navodila proizvajalca razkužila, ki se nanašajo na priporočljivo količino uporabljenega sredstva in na primeren čas delovanja, kajti razkužila ne učinkujejo takoj, temveč za pričakovane rezultate potrebujejo vsaj nekaj minut.