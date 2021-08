Čist avto za prijetno vožnjo

Zobna ščetka za sedeže

Vožnja z avtomobilom je prijetnejša, če je notranjost jeklenega konjička čista in dišeča. A kako poskrbeti za to? Obstajajo res preprosti triki in pripomočki, ki vam bodo v pomoč.Izjema so usnjeni, tekstilne obloge na sedežih v avtomobilih pa so praviloma grobe in vanje, zlasti v šive in pregibe, se hitro ujame veliko trdovratne umazanije, ki je na srečo povsem lahko premagljiva. In sicer z zobno ščetko, ki dvigne nesnago, to pa na koncu samo še posesate.Armaturo, volan, menjalnik in druge dele iz plastike vedno čistite z rokavico iz mikrovlaken.Ta ne pušča dlačic in drugih sledi, odstrani vso umazanijo, če si jo nataknete na roko, pa bodo dostopni čisti vsi še tako skriti kotički.Odprtine, skozi katere iz klimatske naprave v kabino vozila piha zrak, čistite s ščetko s spužvastim nastavkom. V režah se nabira veliko prahu in umazanije, ta pa nato med delovanjem klimatske naprave pride v kabino. Odprtine je najlažje očistiti z omenjenim pripomočkom ter si tako zagotoviti svež zrak.Čista vetrobranska stekla so prvi pogoj za varno vožnjo. Najboljša pripomočka, ki vas ne bosta razočarala, sta krpa iz mikrovlaken ter čistilo za stekla z vsebnostjo nanodelcev.Uporabite ju potem, ko z vodo odstranite večje zaplate umazanije. Krpa iz mikrovlaken ne pušča sledi, čistila z nanodelci pa odlično čistijo, razmaščujejo in hkrati preprečujejo sprijemanje umazanije ter vlage oziroma sledi kapljic na steklih. Tako kot zunanjo dosledno čistite tudi notranjo površino stekel.Obstaja veliko obešank z različnimi vonji in drugih pripomočkov, ki hitro odišavijo avto, a se prav tako hitro razdišijo. Za vse, ki prisegate na naravne dišave, bo dobrodošel naslednji nasvet: priskrbite si leseno ščipalko za perilo, nanjo nakapljajte nekaj kapljic eteričnega olja po izbiri in jo pritrdite na zračnik avtomobila. Ko bo iz njega pihal zrak, se bo po kabini širil prijeten vonj. Ko se olje razdiši, postopek ponovite.Še en napotek za prijeten vonj: preden avtomobilske sedeže in druge tekstilne dele posesate, jih posujte s sodo bikarbono ali otroškim pudrom. Počakajte nekaj minut, nato vse površine temeljito posesajte. Tako puder kot soda bosta odstranila neprijetne vonjave in umazanijo ter poskrbela za svežino vašega jeklenega konjička.Nalepke, kot je denimo vinjeta, boste z vetrobranskega stekla najlažje odstranili tako, da boste vanje usmerili vroč zrak iz sušilnika za lase. Zaradi vročine zmehčano lepilo boste brez težav odstranili s strgalom. Trik vam bo nedvomno olajšal delo.S silikonskimi kalupi za peko mafinov pa poskrbite za čistejše nastavke, v katere odlagate kozarce in plastenke. V njih se hitro nabere nesnaga, ki se ujame za robove in jo je težko odstraniti. Če boste v nastavke namestili modelčke, jih boste po potrebi lahko oprali v pomivalnem stroju ali koritu, čiste postavili nazaj in avto bo na pogled snažnejši.