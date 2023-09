Cisco Webex omogoča enostavno in učinkovitejše delo tudi izven pisarne

Cisco Webex je celovita rešitev, ki omogoča hibridno delo na način, da zagotavlja enoten sistem za zaposlene v pisarni, na terenu ali na oddaljenih lokacijah. Z rešitvijo Cisco Webex lahko podjetja enostavno združijo fiksno telefonijo s platformo za sodelovanje na daljavo Webex. Tako enako fiksno številko uporabljajo na vseh napravah − fiksnem telefonu, računalniku, mobitelu ali tablici. Delo na drugih lokacijah bo še enostavneje, saj so na voljo videokonferenca in spletni seminarji, z deljenjem namizja in dokumentov pa omogoča lažje in učinkovitejše sestanke. Izvedite več.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije, d. d.