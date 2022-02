Čiščenja je lahko tudi preveč

Še malo in tu bo pomlad ter z njo že pregovorno spomladansko čiščenje. Ne glede na to, kako dosledni in zavzeti ste vsako leto, za lep in urejen dom še zdaleč ni dovolj, zato sprotnemu ni mogoče ubežati. A pozor, nekaterih predmetov ni treba čistiti pogosto. Nasprotno, malce več predaha s krpo in čistili jim bo prišlo prav, saj se sicer hitro poškodujejo in uničijo. Kaj najbrž tudi vi prepogosto čistite?

Nekateri ogledala čistijo vsak dan, s čimer povzročajo veliko škode. Vlaga in kemikalije v čistilih lahko ob prepogosti uporabi poškodujejo površino tega dela pohištva in sčasoma odsev v njem ni več viden. Vlago in vidne madeže s površine ogledala v kopalnici lahko vsakodnevno obrišete s suho krpo iz mikrovlaken, uporabo čistil za vsa zrcala pa omejite na največ enkrat na teden.

Za čiščenje lesa niso primerne ostre gobice in grobe krpe.

Prešitih odej ni treba prati vsaka dva meseca. FOTO: Olga Nikiforova/Getty Images

Prepogosto čiščenje lesenih površin, torej različnih kosov pohištva, poškoduje zaščitni premaz na lesu, ta zato postane dovzetnejši za zunanje vplive, hkrati pretirano in prepogosto čiščenje škoduje njegovemu videzu. Najpogostejša napaka pri vzdrževanju čistoče lesenih površin je pretiravanje s čistili in loščili. Čeprav so namenjena lesu, so čistila v razpršilu primerna le, če jih ne uporabljate prepogosto in v ne prevelikih količinah, sicer poškodujejo les in na njem tvorijo madeže. Prav tako niso primerne ostre gobice in grobe krpe. Redno s suho krpo iz mikrovlaken odstranjujte prah, pri tem bodite dosledni in se lotite res vseh površin. Za temeljitejše čiščenje enkrat na mesec zmešajte dva litra vode z žličko detergenta za pomivanje posode in obrišite les z v mešanico namočeno in nato še s suho krpo. Madeži, ki so velikokrat posledica pretirane uporabe voska ali drugih loščil, bodo premagljivi s črnim čajem. Z ohlajenim očistite površine. Sledove vode, ki ostanejo na leseni mizi, boste najlaže odstranili tako, da jih natrete z oljčnim oljem ali majonezo, počakate približno eno uro in obrišete.

Če odeje peremo prepogosto, lahko poškodujemo polnilo.

Previdno s preprogami

Preproge naj bi uporabljali dolga leta, a to je mogoče le ob primerni negi. Kar med drugim pomeni, da s čiščenjem ni dobro pretiravati. Vsakotedensko sesanje je dobrodošlo, prepogosta uporaba agresivnejših metod, denimo čiščenje s paro, globinskimi sesalniki in posebnimi šamponi, naj bo prej izjema kot pravilo, tovrstnega čiščenja se lotite največ dvakrat na leto. V nasprotnem bodo vaše preproge hitro ob pravo barvo, poškodovala pa se bodo tudi njihova vlakna.

Odej, pregrinjal in prešitih odej res ni treba prati vsaka dva meseca. Prepogosto pranje poškoduje polnilo in zunanje površine. Dovolj je, če našteto operete približno trikrat na leto, bogate prešite ideje celo le enkrat. Vmes jih raje večkrat dobro prezračite.

Vsakotedensko sesanje je dobrodošlo, uporabo pare ali globinskega sesalnika omejite na enkrat na leto. FOTO: Scyther5/Getty Images

Mnogi oblačila operejo po vsakem nošenju, vendar je, z izjemo spodnjega perila in nogavic, to res nepotrebno, če jih nismo umazali ali se prepotili. Večino vrhnjih oblačil, denimo hlač, puloverjev in jopic, lahko, preden gredo v pranje, brez skrbi oblečete vsaj trikrat. Odvisno seveda od vaših aktivnosti, a ob zmerni je to povsem dovolj pogosto. Debelejše puloverje in jopice je treba prati še redkeje, velikokrat je dovolj, če jih na obešalniku samo dobro prezračite. Kavbojke operite po petih nošenjih, sicer se bo hitro poškodoval material, iz katerih so izdelane, in bodo zbledele barve.