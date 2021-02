Chelsea Flower Show po 108 letih prvič jeseni

V tradicionalnem majskem terminu bo vseeno virtualna različica dogodka, ki je lani prvič nadomestila dogodek v živo.Letošnja Chelsea je bila prvotno načrtovana od 18. do 23. maja, s strogimi varnostnimi ukrepi zaradi pandemije in zmanjšanim številom obiskovalcev, zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Združenem kraljestvu pa jo je organizator, Kraljevo hortikulturno združenje (RHS), prestavil na termin od 21. do 26. septembra.