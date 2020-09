Čez zimo počivajo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Agrumi ponekod na Primorskem lahko prezimijo v zavetrnih legah, drugod jih je bolje prestaviti v notranjost. FOTO: Anikasalsera/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Brstični ohrovt je brez težav na prostem. FOTO: Dimijana/Getty Images

Zimska zelenjava

Če jo jeseni pravočasno posejemo, lahko pozimi uživamo v sveži zelenjavi, ki je mraz in sneg prav nič ne motita. To so motovilec in rukola, radič, brstični in listnati ohrovt ter zimski por, ki bo poskrbel za odpornost organizma.

Vreme nas še razveseljuje z visokimi temperaturami in sončnimi dnevi, čeprav so jutra že kar hladna. A že zdaj je dobro misliti na rastline, za katere smo vse leto pridno skrbeli in bi želeli, da uspevajo tudi prihodnje leto.Tiste, ki jih imamo v loncih na prostem, naj bo to na balkonu, terasi ali v vrtu, ne morejo tako ostati tudi čez zimo, saj bodo pomrznile ali bodo njihove korenine zelo poškodovane. V lončku, naj bo še tako velik, razmere za rast namreč niso enake kot neposredno v zemlji, v njem je prostora bistveno manj in zemlja v njem je veliko bolj dovzetna za temperaturne spremembe.Rastline, ki jih na ta način gojimo, je zato v hladnejših mesecih nujno prestaviti v zaprte prostore, še posebno to velja za tiste, vajene toplejših podnebij, kot so agrumi, čiliji, agave, oleandri, rožmarin, oljke in podobno. Vrtne in tiste, katerih domovina so kraji s hladnejšim podnebjem, lahko ostanejo zunaj čez zimo, a jih je treba ustrezno zaščititi. Brez težav denimo zunaj pustimo lovorikovec, pušpan in vrtnice. Okrog korita ovijemo material za izolacijo, lahko je to netkana tkanina, folija z zračnimi žepki ali kaj tretjega, dobro je prekriti tudi zemljo, nato pa jih umaknemo s hladnih tal na lesene palete ali podlago iz stiropora. Potem jih postavimo v zavetrje, ob steno, če je le možno, tudi pod streho.Mediteranske rastline, ki nižjih temperatur ne prenesejo dobro, prenesemo v zaprt prostor, kjer se temperatura v najhladnejših nočeh ne bo spustila pod pet in čez dan dvignila nad deset stopinj Celzija. Pozimi namreč potrebujejo mir, kar pomeni čim manj zalivanja, čim bolj konstantno in ne previsoko temperaturo, pozabiti pa ne smemo na svetlobo, saj to potrebujejo tudi v času mirovanja. Prezimimo lahko rastline čilija, a le, če so tudi poleti rasle v lončkih. Presajanje odraslih iz zemlje v lončke je zanje namreč stresno, saj jim bomo skoraj zagotovo poškodovali korenine, naj bomo še tako pazljivi. Drugi nasveti so enaki kot za prezimovanje mediteranskih in drugih eksotičnih rastlin – svetel, ne prehladen in ne pretopel prostor ter mir.