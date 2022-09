Čez šišenske hribe (FOTO)

Na vzhodnem delu krajinskega parka je osrednji mestni park Tivoli. Predstavlja prehodno območje med ravninskim urbanim delom mesta in gričevnatim gozdnim prostorom. Osrednji in največji del krajinskega parka obsega gričevnati gozdni prostor z vrhovi Rožnika, Šišenskega hriba, Debelega hriba, Velikega Rakovnika, Drenikovega vrha in Tivolskega vrha.

Iz ljubljanskega parka Tivoli potekajo sprehajalne in rekreacijske poti na vrh Rožnika, z gozdom pokritega hriba, visokega 391 m. Vrh je priljubljena izletniška točka Ljubljančanov že od prve polovice 19. stoletja. Nekoč je bilo na hribu zavetišče za gobavce, pozneje pa pribežališče mestnih prebivalcev pred epidemijami.

Površina krajinskega parka obsega 459 hektarjev.

Jesenkova pot je dobro obiskana. Fotografije: Primož Hieng

Na Rožniku je že v 16. stoletju stala cerkev Marijinega obiskanja, ki so jo v sredini 18. stoletja prezidali po načrtih arhitekta. Pod cerkvijo so v začetku 19. stoletja odprli gostilno Pri Matiji. V gostilni je občasno stanoval najpomembnejši slovenski pisatelj. Danes je v stavbi nasproti gostilne na ogled Cankarjeva spominska soba. Po pisatelju so vrh Rožnika poimenovali Cankarjev vrh in na njem postavili pisateljev spomenik, delo kiparja

Od mreže poti, ki prepredajo Rožnik, je najbolj zanimiva Jesenkova pot, ki se začne nad sankališčem v Tivoliju, konča pa za Tivolskim gradom. Najvišja točka poti je pod Tivolskim vrhom (387 m nadmorske višine). Do poti pridemo iz središča Ljubljane po Jakopičevem sprehajališču ali od parkirišča pri Hali Tivoli.

Na približno tri kilometre dolgi poti je predstavljenih 30 drevesnih in grmovnih vrst, ki so označene s tablami. Tablice nosijo slovensko in latinsko ime vrste. Dobra tretjina vrst se tu pojavlja naravno, druge so bile sem prinesene in izvirajo od drugod.

Botanik Fran Jesenko ima svoje mesto v Aleji zaslužnih Ločanov v Škofji Loki.

Pot je bila urejena ob kongresu Mednarodne zveze gozdarskih in lesarskih raziskovalnih organizacij, ki je leta 1986 potekal v Ljubljani. Poimenovana je po botaniku in genetiku(1875–1932), prvem profesorju botanike na ljubljanski univerzi, ustanovitelju botaničnega inštituta in enem prvih slovenskih naravovarstvenikov.

Nekatere med daljšimi rekreacijskimi potmi na Rožniku se nadaljujejo čez sosednji Šišenski hrib in vodijo vse do Mosteca, kjer sta priljubljeni rekreacijski center in prireditveni prostor. Pod Rožnikom je živalski vrt.

Izhodišče poti je ob Švicariji.

Jesenkova pot je na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Rožnik in Šišenski hrib sta skupaj s Tivolijem od leta 1984 razglašena za naravno znamenitost, za krajinski park. Območji Mosteca in Malega Rožnika sta kot reliktna močvirsko barska rastišča redkih vrst znotraj krajinskega parka razglašena za naravna rezervata, območje pod Turnom pa je kot klasično nahajališče evropske gomoljčnice (Pseudostellaria europaea) razglašeno kot naravni spomenik. Klasični del parka Tivolija je spomenik oblikovane narave.

Izhodišče poti je nad sankališčem v Tivoliju oziroma ob Švicariji, gre pa za lahko označeno pot.