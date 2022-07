Čevlji za praznik in vsakdan

V Tolminskem muzeju je na ogled nova razstava, ki pobližje predstavlja zgodovino obutve na Slovenskem. Pripravili so jo v sodelovanju s Tržiškim muzejem, ki že več desetletij proučuje slovensko čevljarsko in obutveno dediščino, avtorja sta dr. Bojan Knific in Karla Kofol.

Obutev ima od nekdaj poseben pomen. Je več kot modni dodatek. V okoljih, kjer je podnebje dopuščalo, je bila nekdaj poleg nakita in pokrivanja genitalij edino oblačilo, ki ga je človek nosil. Je odraz podnebja in okolja, a tudi kulture, v kateri človek živi. Je kazalnik življenjskega standarda, posebnih življenjskih okoliščin in individualnosti.

Razstava je na ogled do 31. oktobra.

Nekaj raznovrstnih obuval je našlo mesto tudi v Tolminskem muzeju. Na razstavi predstavljajo lokalne različice cokel in žakov pa čižme, visoke usnjene škornje in tudi športna, elegantna, modna ter nekatera posebna obuvala današnjih in minulih dni. Skupaj s Tržiškim muzejem, ki je prispeval zgodovinski pregled razvoja obutve, vas vabijo na zabavno in privlačno spoznavanje tega vsakdanjega, a pogosto prezrtega elementa kulturne dediščine. Razstava bo na ogled do 31. oktobra 2022.