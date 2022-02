Česa nikoli ne shranjujte pod kuhinjskim koritom (in kaj tja sodi)

Omarica pod kuhinjskim koritom se zdi idealno mesto za shranjevanje vsega mogočnega. A pozor, vse vanjo ne sodi. Česa nikoli ne bi smeli shranjevati v njej in za katere predmete je idealno mesto hrambe?

Pripomočki v še zaprti embalaži

Vrečke za smeti v še zaprti embalaži, še neuporabljene tablete za pomivalni stroj in zaprt detergent za ročno pomivanje posode raje shranjujte drugje, saj pod koritom stvari, ki jih še ne uporabljate, zavzemajo dragoceni prostor.

Nevarne kemikalije

Močna in agresivna čistila, ki vsebujejo nevarne kemikalije, je treba shranjevati na mestu, ki niso dostopna vsakomur, zlasti ne otrokom. To pa zagotovo ni omarica pod koritom.

Barve, laki, razredčila

Predmeti, kot so razredčila, sredstva za loščenje, barve, laki in podobno so pod določenimi pogoji lahko vnetljivi, zato ne sodijo pod korito. Prav tako tudi ne z njimi prepojene krpe in drugi pripomočki.

Kuhinjske brisače in papirnate vrečke

Lahko jih uniči vlaga, zato jih je bolje shranjevati tam, kjer ne morejo priti z njo v stik.

Kaj sodi pod korito

Pripomočki za organizacijo v kuhinji

Različni pladnji, košare, plastična embalaža za shranjevanje sodijo pod korito, saj je z njimi lažje ohranjati red.

Vpojna podlaga

To namestite na dno omarice, da bi ob morebitni nezgodi vpila odvečno tekočino in zavarovala omaro. Občasno preverite, če je vlažna in jo po potrebi posušite ali zamenjate.

Osnovna čistila

Detergent za posodo, ki ga uporabljate, čistilo za stekla, spužvaste gobice, vpojne krpe, vse to so pripomočki, ki jih pogosto vzamete v roke in so dobrodošli pod koritom.

Mali gasilni aparat

Nezgode v kuhinji niso izvzete in mali gasilski aparat je vedno dobro imeti na dosegu rok.