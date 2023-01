CES 2023 v Las Vegasu: leteči avto in straniščni senzor (FOTO)

V ameriškem Las Vegasu se je pred dnevi končal največji sejem sodobne elektronike na svetu CES 2023, na katerem je sodelovalo 2200 razstavljavcev, ogledalo pa si ga je več kot 100.000 ljudi. In videti je bilo marsikaj: od letečega avtomobila, brezžičnega televizorja prek tablice z raztegljivim zaslonom in prenosnika s 3D-zaslonom, ki ne potrebuje 3D-očal, do straniščnega senzorja in električnega hidrogliserja.

A5 leti

Ameriška družba Aska je pokazala leteči avto A5, ki ni več le koncept, ampak ga je mogoče prednaročiti za 789.000 zelencev (okoli 730.000 evrov), saj pri družbi čakajo »le« še na dovoljenje ameriške zvezne uprave za zračni promet FAA. In kakor pravi soustanovitelj Aske Guy Kaplinsky, bi se to lahko zgodilo že v roku enega meseca. Pri Aski računajo, da naj bi leta 2026 zagnali svojo shemo souporabe letečih vozil A5.

Brezžični televizor

Korejski LG je pokazal gigantski oled televizor M3 s skoraj 2,5-metrsko diagonalo zaslona (97 palcev), ki ga oglašuje kot prvi resnično brezžični televizor na svetu. Gigateve postavimo na steno ali stojalo in ga le priključimo na elektriko, slika in zvok pa se brezžično prenašata iz kompaktnega oddajnika, kamor priključimo vse potrebno, lahko stoji do deset metrov proč od zaslona, ne da bi signal izgubil kakovost. Zadeva ne bo poceni: za ožičeno različico je treba v ZDA odšteti 25.000 dolarjev (dobrih 23.000 evrov), brezžični M3 pa bo še dražji; na prodaj bosta tudi 83- in 77-palčna modela.

Raztegljiva tablica

Samsung ima že veliko izkušenj s prepogljivimi zasloni na pametnih telefonih, zdaj pa je šel še korak dlje in pokazal prototip tablice z raztegljivim zaslonom flex hybrid. Tablica se zloži kot prepogljivi telefon Z fold, nakar pa jo lahko s preprostim potegom še razširimo, pri čemer se diagonala zaslona z 10,5 palca poveča na 12,4 palca. In Samsung ni edini, ki eksperimentira s prilagodljivimi zasloni: v igri so tudi Motorola, TCL in Oppo.

3D-prenosnik

Tajvanski Asus je napovedal prihod prenosnika, ki bo sposoben predvajati tridimenzionalno sliko brez uporabe 3D-očal. V nasprotju z acerjem, ki uporablja »klasične« IPS panele iz tekočih kristalov, ima Asusov 3D-prenosnik oled zaslon, ki ponuja boljše kontraste in barve.

Asusov 3D-prenosnik FOTO: Asus

Tridimenzionalna slika nastaja s pomočjo posebnih leč, ki lomijo oddano svetlobo in s tehnologijo sledenja očem ugotovijo, kako usmeriti predmet za najboljši 3D učinek. Asus je predstavil tudi visokozmogljive gamerske monitorje s hitrostjo osveževanja 500 Hz oziroma 240 Hz pri oled zaslonih z visoko ločljivostjo 1440p. Na Cesu se je dalo videti še kup ultratankih prenosnikov različnih proizvajalcev, da o super zmogljivih gamerskih prenosnih strojčkih niti ne govorimo.

Analizira urin

Družba Withings je predstavila večfunkcijski senzor za urin u-scan, ki ga namontiramo na sprednji del straniščne školjke. Senzor u-scan analizira urin in odčitke pošlje na pametni telefon. Spremljati zna prisotnost ketonov in raven vitamina C v urinu, pa tudi njegovo pH-vrednost, s posebnim dodatnim senzorjem pa je mogoče spremljati tudi menstrualne cikle.

Električni hidrogliser

Švedska družba Candela bi, kot kaže, rada postala »vodna« Tesla. Njen hidrogliser C8, ki ga odlikuje švedski minimalistični dizajn, poganja elektromotor, ki plovilo med glisiranjem požene do najvišje hitrosti 30 vozlov (dobrih 55 km/h), v baterijah pa naj bi bilo dovolj energije za preplutje 50 navtičnih milj (dobrih 92 km), kar naj bi bilo dovolj za tipičnega uporabnika tovrstnega gliserja. Kaj pa cena? Skromnih 330 evrskih tisočakov – brez davka. In vse to je le delček silno pestre ponudbe izdelkov na letošnjem Cesu.

LG-jev brezžični giga televizor FOTO: LG

Samsungov pregibno-raztegljivi zaslon FOTO: Samsung

Pametni straniščni senzor za urin FOTO: Withings