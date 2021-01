Cepljeni na sončne Sejšele

Romunija za cepljene ne zahteva več karantene. FOTO: Warmcolors/Getty Images

Romunija za cepljene ne zahteva več karantene. FOTO: Warmcolors/Getty Images

Verjetno marsikdo, ki se mu že pošteno kolca po daljnih krajih, hrepeneče sanjari o novem potovanju, pri čemer oči begajo proti rumeni knjižici. Bomo potrdilu o cepljenju proti tetanusu, tifusu, hepatitisu, morda tudi rumeni mrzlici – odvisno pač, koliko in kam smo prej vse potovali – morali kmalu dodati tudi žig cepljenja proti koronavirusu? Bo to njuno, da se nam bodo vrata sveta spet na stežaj odprla?To vprašanje si verjetno zastavlja večina popotnikov, hkrati pa je tudi ena osrednjih tem, o kateri so v tem mesecu na dolgo in široko razpredali voditelji Evropske unije. In čeprav se slednji večinoma strinjajo, da bo cepljenje proti koronavirusni bolezni nekje v bodoče verjetno postalo standard in normativ za vse, ki bodo želeli brezskrbno potovati, pa hkrati menijo, da je o posebnih »cepilnih potnih listih« še preuranjeno govoriti. Predvsem, ker še nimamo odgovorov na vsa vprašanja, povezana s cepivom, in ker se vsaj za zdaj še ne more vsak, ki in ko si tega želi, cepiti. Zato bi bilo zahtevati potrdila o cepljenju za prehajanje meja diskriminatorno. Tako so vsaj pripovedovale besede in mnenja, a praksa se je že zdaj pokazala za nekoliko drugačno, saj so nekatere države že začele izdajati potrdila o cepljenju, ki obenem služijo skoraj kot cepilni potni listi.Od sredine januarja lahko zakopljete stopala v toplo mivko na plažah rajskih Sejšelov, ne da bi, ko priletite na ta otoček v Indijskem oceanu, morali v karanteno. Dovolj je, če ob vstopu pokažete potrdilo, da ste že prejeli oba odmerka cepiva proti koronavirusni bolezni – od drugega odmerka sta morala preteči vsaj dva tedna –, in negativen izvid PCR-testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Če izpolnjujete ta pogoja, lahko brez skrbi raziskujete vse kotičke fotogeničnih Sejšelov. Podoben pristop so kot prva evropska država znotraj schengenskega območja ubrali tudi Islandci, ki so z 21. januarjem začeli izdajati potrdila o cepljenju. »Cilj je olajšati potovanje ljudi med državami, tako da posamezniki na meji pokažejo le potrdilo in zato zanje velja izjema od pravil ob vstopu v posamezno državo,« pojasnjuje tamkajšnje ministrstvo za zdravje. In četudi islandska cepilna potrdila – ta prejme vsak po obeh odmerkih cepiva – niso mednarodno priznana, se je Islandija odločila brez karanten in drugih varnostnih ukrepov sprejeti tuje turiste, ki bodo lahko predložili podobna potrdila. Po istem principu je odslej mogoče raziskovati tudi domovino grofa Drakule, državam, ki so se odločile olajšati prestop meje ljudem s potrdilom cepljenja proti covidu-19, se je namreč že pridružila Romunija. Tujim obiskovalcem, ki bodo na romunski meji pokazali potrdilo cepljenja z dvema odmerkoma, ki bo staro vsaj deset dni, bodo namreč oprostili obvezno karanteno.Kljub težnji Evropske unije po standardizaciji cepilnih potrdil in mnenju, da ta še ne bi smela veljati kot neke vrste potni listi, države očitno ubirajo nekoliko samosvojo pot. Tudi na Danskem naj bi namreč že delali v smeri »cepilnega potnega lista,« s podobnimi načrti se spogleduje Španija, ne nazadnje je ena tistih evropskih držav, ki so najbolj odvisne od turizma, Ciper pa je že decembra najavil, da bo z marcem široko odprl vrata svoje države vsem, ki bodo lahko dokazali, da so bili že cepljeni proti covidu-19, za te pa ne bosta nujna ne karantena ne PCR-test.