Center mobilne prihodnosti v slovenski prestolnici

V ID hub bo mogoče dobiti tudi informacije o polnilnih tehnikah za električne avtomobile. FOTOGRAFIJI: Gašper Boncelj

Prvi primerki ID.3 bodo opremljeni s srednje zmogljivo baterijo 58 kWh.

Tako kot ima koncern Volkswagen velike načrte na področju električnih avtomobilov, je v tej smeri aktiven tudi njihov slovenski zastopnik Porsche Slovenija, ki se pripravlja na prodajo prvega povsem elektriki namenjenega modela ID.3, hkrati pa v ljubljanskem nakupovalnem središču Aleja odpira nekakšen izkustveni center, kjer je mogoče dobiti različne informacije na temo elektromobilnosti.Kot je dejal direktor znamke Volkswagen v Sloveniji, v tem primeru ne gre za nakupovalni salon, ampak za prostor s strokovnim osebjem, kjer ljudem posredujejo kakršne koli informacije ali izkušnje v zvezi z električno mobilnostjo. Mogoče je dobiti vse informacije o Volkswagnovih električnih avtomobilih, o različnih polnilnih tehnikah zanje (sami na tem področju ponujajo blagovno znamko Moon). Načrtujejo tudi različna predavanja na temo nove mobilnosti, sčasoma pa želijo na tej lokaciji ponuditi testne vožnje pod nadzorom.Za zdaj so v t. i. ID hub razstavljeni različni baterijski in priključno-hibridni modeli znamke, ki so na našem trgu že prisotni, v kratkem pa naj bi se tam znašel tudi električni ID.3, ki so ga že začeli prodajati in je neke vrste zastavonoša nove pogonske strategije znamke. Tisti, ki bodo sklenili nakupne pogodbe, bodo avtomobil prejeli do konca septembra.