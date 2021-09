Cenejši, a ne toliko slabši

Sodobne linije

Na voljo je bencinski pogon, tudi različica na plin, dizlov ni več. FOTO: Gašper Boncelj

Urejena notranjost

Poraba se brez pretiranega napora lahko spusti pod šest litrov.

Bencin in plin

Dacia sandero comfort 1.0 TCe90 Dacia sandero comfort 1.0 TCe90

Motor: trivaljni bencinski motor

Gibna prostornina: 999 cm3

Največja moč: 67 kW (90 KM) pri 4600–5000 vrt./min. (skupna)

Največji navor: 160 Nm pri 2100–3750 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1170 kg

Mere (D/Š/V): 4088/2007/1499 mm

Medosna razdalja: 2604 mm

Prostornina prtljažnika: 328 l

Posoda za gorivo: 50 l

Najvišja hitrost: 178 km/h

Pospešek do 100 km/h: 11,7 s

Poraba goriva: 6,3 l/100 km

Izpust CO2 (WLTP): 119 g/km

Zastopnik: Renault Nissan Slovenija

Cena: 12.590 evrov (testni model 13.890 evrov)

Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen.

Kdor išče veliko avtomobila za malo denarja, potem je dacia sandero pravi avto zanj. Da gre za poceni model, je jasno že dlje, toda sandero je tudi videti vedno lepše, enako velja za kakovost materialov v notranjosti, zato ni presenečenje, da gre za enega najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi.Linije so precej moderne, brez vsakega kompliciranja, zato je sandero oblikovno povsem enakovreden dražjim tekmecem. Hkrati je gotovo avtomobil, ki je v zadnjih letih oblikovno najbolj napredoval, še posebno je na visoki ravni zadek. Enako velja za notranjost. Resda je takoj jasno, da gre za nizkocenovni avtomobil, toda dvakrat ali trikrat dražji modeli od sandera nikakor niso dvakrat ali trikrat lepši.Pohvalimo lahko tudi prostornost. Spredaj brez težav sedita dva odrasla in zadaj trije otroci, pri čemer se nihče ne gnete, ampak gredo vsi skupaj mirno na počitnice do slovenske ali hrvaške obale.Spredaj bi lahko sicer bil kakšen sredinski pokrit prostor za odlaganje predmetov. Info-zabavni zaslon je precej enostaven za uporabo, tudi vse ikone na zaslonu na dotik so dovolj velike, toda precej težav je povzročala slaba povezava z mobilno napravo, saj jo je večkrat prekinjalo. Prav tako bi bil lahko sistem malo bolj odziven, ko uporabnik brska po meniju.Spodaj pod zaslonom ostajajo fizična stikala, kar je še posebno všeč starejšim ljudem, ki jim moderna tehnologija morda ni preveč všeč. Celotna armaturna plošča je zelo pregledna, uporabniku pa je takoj jasno, kje ima kakšno ročko ali gumb.V prtljažniku je precej prostora (328 litrov), vendar je nakladalni rob visok, spodaj ni niti dvojnega dna, a je zato na voljo rezervna pnevmatika, kar je za marsikoga bolj uporabno kot sistem za popravilo pnevmatike.Za vstop v avtomobil potrebujete majhno tablico namesto ključa, po izstopu pa se sandero samodejno zaklene in zraven še na rahlo potrobi (kartica za daljinsko zaklepanje in parkirni senzorji so del doplačljive opreme za 320 evrov). Med varnostnimi pripomočki je sistem za samodejno zaviranje v sili, vendar prepoznava le vozila, ne pa tudi pešcev in kolesarjev. Del dodatne opreme je še vzvratna kamera (300 evrov).Pri sanderu je na voljo bencinski pogon, zraven je tudi različica na plin, dizlov ni več. Tokrat smo preizkusili trilitrski bencinski trivaljnik z 90 konjskimi močmi (67 kW). V resnici se zdi, da ima avtomobil precej več konjev, saj brez težav in tresljajev pelje tudi pri višjih hitrosti, vendar prav odziven ni. Še najboljše se odziva ob mirnem vozniku, ki se brez pretresov vozi po vsakodnevnih opravkih. Precej dobra je poraba, saj se brez pretiranega napora lahko spusti pod šest litrov na sto prevoženih kilometrov, ob normalni vožnji pa se giblje malo nad šestimi litri.Moč motorja voznik razporeja prek ročnega menjalnika s šestimi prestavami, pretikanje pa je priročno. Ročna zavora je še vedno klasična, kar povsem spada k temu avtomobilu. Kakšen sopotnik je sicer potarnal, da zvočna izolacija ni najboljša, vendar če potegnemo črto pod ceno, ki znaša manj kot štirinajstih tisočakov, nam je lahko jasno, da za to ceno dobiš zelo spodoben avtomobil.