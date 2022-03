Cene bencina vse višje: nekaj trikov, kako prihraniti pri gorivu

Kako lahko prihranimo pri gorivu? Najenostavnejša rešitev je seveda, da se odločimo za trajnostna prevozna sredstva (kolo in javni prevoz), a vsi dobro vemo, kako je s tem v Sloveniji, zlasti zunaj Ljubljane. A tudi dnevni migranti, ki vsak dan večje razdalje premagujejo z avtomobilom, lahko vplivajo na svojo porabo.

Avtomobilski proizvajalec Ford je pred časom objavil raziskavo, s katero je ugotovil, da je mogoče z načinom vožnje prihraniti tudi do 33 odstotkov goriva in do kar 1000 evrov na leto. Izkazalo se je, da so načini zelo preprosti. Preberite si TUKAJ!