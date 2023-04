Celoletne pnevmatike na pohodu

Priljubljenost celoletnih pnevmatik v zadnjih letih vidno narašča. To potrjuje tudi poročilo Evropskega združenja proizvajalcev pnevmatik in gumenih izdelkov (ETRMA), ki kaže na njihovo vse pogostejšo uporabo, saj je povprečna letna stopnja rasti tega segmenta na evropskem tržišču v zadnjih sedmih letih dosegla 19,8 odstotka. K temu so pripomogli predvsem vsestranskost in priročnost, vključenost v originalno opremo pa tudi spreminjajoči se evropski predpisi. Posledica toplejših zim je manj zasneženih cest, vse več pa je dežja in poledice. Spremenjene zimske razmere vodijo v večje povpraševanje po pnevmatikah, ki se najbolje obnesejo v mokrih in poledenelih razmerah, in ne več v zasneženih.

Različni predpisi za uporabo

Predpisi za uporabo zimskih pnevmatik se glede na trg razlikujejo. Nekatere države zahtevajo uporabo zimskih pnevmatik zgolj v določenih vremenskih razmerah, druge pa v točno določenem obdobju. Poleg tega se predpisi razlikujejo tudi po opredelitvi zimske pnevmatike. K rasti segmenta celoletnih pnevmatik prispeva tudi dejstvo, da vse več proizvajalcev avtomobilov višjega cenovnega razreda svoja vozila opremi s celoletnimi pnevmatikami ali pa jih kupcem ponudi v obliki dodatne opreme. Širitev trga opažajo tudi proizvajalci pnevmatik. Goodyear trenutno ponuja okoli 150 različnih dimenzij celoletne pnevmatike vector 4seasons gen-3, vključno z dimenzijami, ki so primerne za suve in dostavna vozila. Tretjo generacijo omenjenih gum so nagradile številne evropske revije, kot so Auto Express, Auto Bild, Tyre Reviews, WhatTyre in Gute Fahrt.