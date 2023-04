Če želite, da vaš pomivalni stroj zdrži nekaj let, upoštevajte ta pravila

Ashley Iredale iz neprofitne organizacije za varstvo potrošnikov je delila koristne nasvete za pravilno uporabo pomivalnega stroja. Strokovnjakinja za belo tehniko namreč dobro ve, kako doseči najboljše rezultate, ne da bi s tem škodovali pomivalnemu stroju.

Stroj zaženite šele, ko je poln

Zaman boste zapravljali denar, vodo in energijo, saj stroj porabi enako količino elektrike in vode, ne glede na to, ali je poln ali prazen. Poleg tega se poln stroj bolje suši, saj v stroju ostane toplota od vroče vode, ki pomaga pri sušenju.

V stroj ne vstavljajte nožev

V pomivalni stroj nikoli ne dajajte ostrih nožev, če jih ne želite poškodovati. Zaradi postopka pranja lahko noži postanejo topi, močne kemikalije in vlažna okolja pa lahko razjedajo jeklo.

Posode ne smete spirati

Z izpiranjem samo porabite več vode, posoda pa ne bo nič bolj čista kot sicer. Seveda morate s posode odstraniti ostanke hrane, ni pa potrebno dodatno izpiranje.

Tablete ne dajajte v dozirnik za detergent

Tablete za pomivanje posode nima smisla dajati v dozirnik. Posoda se bo pomivala enako dobro, če boste tableto položili na dno stroja.

Stroj mora po pranju ostati odprt

Če zaprete vrata stroja takoj po pranju, pustite prostor za nastanek plesni in neprijetnih vonjav. Zato se priporoča, da pustite vrata rahlo priprta.