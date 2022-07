Če napade morski pes, vas lahko tako vedenje stane življenje

V zadnjih tednih je bilo kar nekaj napadov morskih psov in strokovnjaki pravijo, da vas lahko panika v teh trenutkih stane življenje.

Panika, če vidite morskega psa, vas lahko stane življenje. Strokovnjaki pravijo, da je ključnega pomena ostati miren, če se soočite s plenilcem – vendar je to lažje reči kot narediti. Morski biolog Ryan Johnson dodaja: »Če naletite na morskega psa, ko ste v vodi, je najslabše, kar lahko storite, to, da se obnašate kot plen. Če se obnašate kot plen, vas bodo verjetno obravnavali kot plen. Ne paničite, ne udarjajte, ne poskušajte pobegniti. Ostanite mirni in potem bodo šli svojo pot. Pomembno je, da so vsi, ki vstopijo v vodo, poučeni o morskih psih. Ko se začnejo pojavljati na nenavadnih mestih, moramo vedeti, kako se odzvati.«

Posebna previdnost

Po poročanju PIKS11 so bili od 3. julija na treh različnih plažah Long Islanda štirje napadi morskih psov. Strokovnjaki opozarjajo kopalce, da posebna previdnost ni odveč. Oblasti so stopile v stik z raziskovalci morskih psov, da bi ugotovile, kaj je mogoče storiti zaradi nenehne težave. Naraščajoče temperature in toplejša morja naj bi pripeljala zveri v tesnejši stik z ljudmi. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je v ponedeljek pozvala oblasti, naj okrepijo patrulje, vključno z uporabo dronov in helikopterjev za nadzorovanje oceana.

Dva napada sta bila tudi v Egiptu, kjer je isti morski pes raztrgal dve turistki, še poroča Mondo. Videograf Tristan Snodgrass, ki je naredil že veliko posnetkov morskih psov, je pojasnil, da ne napadajo vedno ljudi, a so vedno tam.

»Vedno so tam. Nikoli jih ne vidiš, vendar so tukaj. Verjetnost, da so v oceanu ob obali Kalifornije kdaj v razdalji pet metrov od vas, pa niti ne veste tega, je zelo velika. Morski psi so sicer radovedni, vendar se večinoma izogibajo ljudem. Zanimajo jih le pri podvodnem ribolovu, ko ljudje bolj na odprtem lovijo jastoge ali školjke itd. Enostavno jih takrat zamenjajo za svoj običajni plen.«