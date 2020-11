Če prenavljate kopalnico, ne pozabite na ogledalo

Reči, ki so vsem na očeh, spravimo v lične posodice ali kozarce. FOTO: Serezniy/getty Images

Če še ni dokončana, je dobro razmisliti o vzidanih policah. Njihova prednost je, da ne štrlijo iz sten in dodatno kratijo prostora, pa tudi bolj estetske so.

Če je v njej okno, ogledalo pritrdimo na nasprotno steno, podoben učinek dobimo tudi, če ga postavimo nasproti vrat.

Majhna kopalnica je lahko velika težava. Še posebno za ženske in družine z majhnimi otroki, ki jih ne moremo umiti pod prho, temveč je za to potrebna kad, za katero pa v malih kopalnicah ni prostora. A rešitev je preprosta. V tuš kabino položimo manjšo plastično kad in v njej okopamo malčka, če je kabina dovolj velika, pa lahko namesto kadi položimo kar napihljiv otroški bazen. Ta bo aktualen kar nekaj let, saj bodo tako lahko uživali v peneči se kopeli ter se igrali z gumijastimi račkami in drugimi igračami, ki jih radi vzamejo s seboj v vodo.Večja težava je pomanjkanje prostora za vse gele, losjone, kreme, mila, krtače, čopiče, ličila in kar je drugih pripomočkov, brez katerih zlasti ženske ne morejo. Pri tem si lahko pomagamo z mnogimi stojali in policami, nekatere so takšne, da jih je treba v steno pritrditi z vijaki, na voljo pa so tudi takšne, ki ne zahtevajo vrtanja in jih tako veliko laže prestavimo na novo mesto ali odstranimo.Nekaj takšnih poličk, naj imajo odprtine, da bo lahko skoznje odtekala odvečna voda, pritrdimo na steno v tuš kabini in nanje postavimo vse, kar je povezano z umivanjem, od gelov za prhanje, šamponov, balzamov do preostalega. Prav bo prišel tudi preprost obešalnik za plašče. Pritrdimo ga na steno in nanj obesimo različne ščetke, glavnike, trda mila in podobno.Poličke pritrdimo tudi na vsako stran ogledala in nanje zložimo reči, ki jih potrebujemo vsak dan, denimo različne kreme in ličila. Le glede števila ne pretiravajmo, saj bo prostor hitro videti prenatrpan, če bodo stene polne štrlečih polic. Razmislimo, kaj je tisto, kar res pogosto in nujno potrebujemo na dosegu roke, preostalo raje pospravimo drugam. Če kopalnica še ni dokončana, je dobro razmisliti tudi o vzidanih policah, ki naj jih bo čim več, njihova prednost pa je ta, da ne bodo štrlele iz sten in kratile prostora, pa tudi bolj estetske so.Prostor bomo optično povečali s strateško postavitvijo ogledal, ki v kopalnici seveda ne smejo manjkati. Če je v njej okno, ogledalo pritrdimo na nasprotno steno, podoben učinek dobimo tudi, če ga postavimo nasproti vrat, najboljša rešitev pa bo veliko ogledalo, ki bo segalo od stene do stene. Še bolje, če je pod njim enako dolga polica, saj bo tako več prostora za kopalniške potrebščine, in število dodatnih polic, ki bi jih potrebovali, se bo občutno zmanjšalo.Kadar v kopalnici ni prostora za omarice in je večina reči na ogled vsem, ki vanjo vstopijo, je dobro investirati v nekaj ličnih škatlic, kozarcev in drugih posod za shranjevanje. Izbira je res velika, prav tako cenovni razpon, in za vsak okus se bo našlo kaj primernega.​Pri malih kopalnicah je, enako kot pri drugih malih prostorih, priporočljivo, da se izogibamo temnih barv sten oziroma ploščic. Držimo se odtenkov bele, sive in pastelnih barv, ki jih lahko popestrimo z dodatki v najljubši barvi ali za eno od sten izberemo ploščice z diskretnim vzorcem, tudi v tem primeru pazimo, da barva ni pretemna.