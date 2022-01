Če nam darilo ni všeč

Prazniki so za nami, verjetno so vam Miklavž, Božiček ali pa dedek Mraz prinesli kakšno presenečenje. Darila nas običajno razveselijo, a prav gotovo ste ob katerem zaznali tisti neprijetni občutek, ko veste, da ga enostavno ne boste nikoli uporabili. Da vam ne bi leta zasedal prostora v omari ali se na njem ne bi nabiral prah, ponujamo nekaj možnosti, kaj lahko v takšnem primeru storite.

V kupu pod jelko je zagotovo tudi kaj, kar vam ne koristi. FOTO: Špela Ankele

Prva možnost seveda je, da obdarovalcu takoj poveste, da vam darilo ne koristi, seveda tako, da ga ne užalite. Darilo tako lahko zamenjate, le za račun ga prosite. Če ste prepričani, da boste drago osebo s tem užalili, lahko darilo prodate in si kupite nekaj, kar vam je všeč. Ali pa ga enostavno podarite nekomu, za katerega veste, da mu bo pisano na kožo in ga bo z veseljem uporabljal.

V današnjih časih, ko je veliko ljudi na robu preživetja, lahko darilo podarite. V Sloveniji je veliko društev in organizacij, ki sprejemajo različne predmete. Vedno več je tudi trgovin iz druge roke, zato ni treba odlašati. Kaj lahko naredimo s presežkom igrač, s kavnim aparatom, ki ga ne potrebujemo, saj ga že imamo, s kozmetiko, ki je mnogim odlično darilo, čeprav največkrat ni? Kam lahko podarimo odvečne stvari, predvsem pa, kdo jih najbolj potrebuje?

Ker nam darujoči izkaže svojo naklonjenost, se vedno zahvalimo, tudi če nam to, kar smo dobili, ni všeč.

Hrano lahko podarimo zavetiščem za brezdomce, pazimo le, da bo datum uporabe veljaven. Oblačila lahko podarimo varnim hišam ali neprofitnim organizacijam pa seveda znancem, sosedom, ki si novih ne morejo privoščiti. Podobno lahko storimo s posteljnino ali z elektronskimi napravami. Zakaj bi imeli dva likalnika, če lahko enega podarimo? Otroške igrače lahko podarite sosedom ali pa odnesete v kakšen vrtec, kozmetiko, ki ni po vaši meri, namenite varni hiši ali brezdomcem, tega bodo zelo veseli.

Zakaj bi imeli dva likalnika, če lahko enega podarimo?

Neželenim darilom se seveda najlažje izognete, da izrazite željo, kaj si želite oziroma kaj potrebujete. Tako boste tistemu, ki podarja, prihranili čas pa še glave si mu ne bo treba razbijati s tem, kaj naj izbere za vas. Ker z darili sporočamo svojo naklonjenost do neke osebe, se vedno zahvalite zanj, kajti tudi če vam ni všeč, je tisti, ki ga vam je podaril, mislil na vas. In to je edino, kar šteje.