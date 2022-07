Če imate v spalnici katero od teh stvari, jih takoj odstranite: povzročajo stres, glavobole, trpi tudi vaše ljubezensko življenje

Spalnica, ki bi morala biti prostor za počitek, spanje in intimne trenutke s partnerjem, je pogosto polna stvari, ki tja preprosto ne sodijo. Strokovnjaki za fengšuj opozarjajo, da lahko nekatere stvari v spalnici pritegnejo negativno energijo ter negativno vplivajo na naš odnos s partnerjem in naše razpoloženje. To so stvari, ki jih po njihovem mnenju nikoli ne bi smeli imeti v svoji spalnici.

Ogledala

Po fengšuju ogledala, nameščena nasproti postelje, simbolizirajo tretjo osebo v zakonu. Prav tako velja, da odsevajo energijo v prostoru, zato motijo ​​spanec. Če želite v sobi imeti ogledalo, ga postavite tako, da bo obrnjeno proti nečemu, kar radi gledate.

Slika nad posteljo

Skoraj ne boste našli spalnice, v kateri nad posteljo ne bi visela slika ali fotografija. Strokovnjaki pravijo, da lahko oddajajo slabo energijo, in svetujejo, da nad posteljo raje obesite tapiserijo v svetlih barvah.

Nered pod posteljo

Najbolje je, da pod posteljo nimate ničesar, če pa nimate druge, naj bodo stvari pod posteljo urejene in organizirane. Nepotrebno kopičenje stvari in nered pod posteljo lahko povzročita stres in glavobole, pravijo strokovnjaki za fengšuj.

Veliki kosi pohištva

Večina nas ima v spalnici garderobne omare, morda celo pisalno mizo, a strokovnjaki za fengšuj svetujejo, da se v tem prostoru izogibamo nekaterim res gromozanskim kosom pohištva. Če ležite v postelji in imate občutek, da vašo sobo »požira« kakšen kos pohištva, tj. da zavzema velik del prostora (pa ni zakonska postelja), se ga vsekakor znebite.

Tehnologija

Mnogi pari se odločijo, da bodo v spalnici imeli televizijo, da bodo lahko uživali v gledanju serij in filmov iz udobja svoje postelje. Vendar to ni priporočljivo, saj tehnologija v spalnico prinaša slabo energijo, zato strokovnjaki za fengšuj svetujejo, da iz tega prostora odstranimo vso tehnologijo, tudi telefone.