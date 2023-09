Če boste teh šest rastlin prinesli v svoj dom, ne boste imeli težav s spanjem

Nekatere raziskave so pokazale, da določene rastline pomagajo, da se pred spanjem sprostite in hitro potonete v miren in kakovosten spanec. To je nekaj izmed njih.

Baldrijan

Baldrijan že stoletja uporabljajo za pomoč pomirjanju in pri težavah s spanjem, vključno z nespečnostjo. Dokazano naj bi tudi bilo, da vdihavanje baldrijanove korenine izboljša kakovost spanja. Najbolje je, da nekaj cvetov baldrijana dodate topli kopeli, ki si jo pripravite pred spanjem, ali pa ga povonjate.

Namig: postavite ga na sončno okensko polico, saj potrebuje približno šest ur sonca na dan. Zaradi svojih malih rožnatih in belih cvetov bo čudovito popestril spalnico.

Sivka

Sivke in njene čarobne moči sproščanja človeškega telesa in uma najbrž ni treba posebej predstavljati. Dokazano naj bi umirjala srčni utrip, krvni tlak in raven stresa, zato je popolna za spalnico. Študija, ki so jo pripravili pri Miller School of Medicine v Miamiju, je pokazala, da vonj sivke v kopalnem olju dojenčke pomirja in omogoča globlji spanec, pri materi pa zmanjšuje stres.

Namig: Sivka ima rada toploto in sončno svetlobo, zato jo postavite blizu okna in redno zalivajte.

Spatifil (tudi lilija miru)

Po raziskavi Nase je spatifil, znan tudi kot lilija miru, odličen čistilec zraka. Dodatna prednost je, da lahko poveča vlažnost v prostoru do 5 odstotkov, kar je koristno za dihanje med spanjem. Študije so pokazale, da nizka vlažnost v prostoru povzroča statično elektriko, suhe kožo in lase, povečala pa naj bi se tudi dovzetnost za prehlade in bolezni dihal.

Namig: Spatifil ima čudovite bele cvetove in ne potrebuje veliko svetlobe. Zalivate ga enkrat na teden.

K boljšemu spancu in čistejšemu zraku naj bi pripomogel tudi spatifil ali lilija miru. FOTO: Helin Loik-Tomson, Getty Images

Aloje vera

Ta zdravilna rastlina je odličen dodatek za vsak dom. Ponoči proizvaja kisik, zato bo izboljšala zrak v vaši spalnici in omogočila bolj kakovosten spanec. Gel iz teh listov se lahko uporablja za zdravljenje manjših ureznin in opeklin, pikov žuželk in drugih težav s suho kožo.

Namig: Hranite jo na sončnem mestu, da ostane zdrava. Potrebuje zelo malo zalivanja, saj zadržuje vlago v listih.

Notranji (angleški) bršljan

Nasina raziskava je angleški bršljan uvrstila med najboljše rastline za čiščenje zraka. Pomagal vam bo tudi pri boljšem spancu, saj je najučinkovitejša rastlina, ko gre za absorpcijo formaldehida, pišejo pri dreams.co.uk.

Namig: Preprost je za gojenje in potrebuje le zmerno izpostavljenost sončni svetlobi.

Zlati potos

Zlati poto, ki se ponaša s srčastimi marmoriranimi listi, je odličen čistilec zraka, kar bo v vašo spalnico prineslo tudi boljši spanec. Zaradi načina rasti je ta rastlina najlepše videti v visečih lončkih in je lahko izjemen okras v vaši spalnici.

Namig: Nega je izjemno preprosta, saj potrebuje le malo sončne svetlobe in zalivanje enkrat na teden.