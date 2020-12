Časopisni papir in riž za suho obutev

Hoja v mokrih čevljih je vse prej kot prijetna, a v letnem času, ko zunaj pogosto dežuje ali sneži, se ji ni mogoče izogniti. Ne glede na to, iz kakšnega materiala je izdelana obutev, kadar je dolgo izpostavljena dežnim kapljam, lužam ali zasneženim površinam, vlaga pronica v njeno notranjost.



Ko mokre čevlje končno sezujete, si seveda želite, da bi se čim prej posušili. Ne le, ker misel na to, da bi obuli vlažne, ni nič kaj mamljiva, temveč tudi, ker se v vlažnem okolju hitro množijo bakterije in povzročajo neprijeten vonj.



Na srečo obstaja nekaj načinov, da bodo priljubljeni zimski čevlji hitreje suhi, ne da bi jih zato izpostavljali visokim temperaturam. Sušilni stroj da, a z njim previdno Če imate sušilni stroj, je ta morda vaša prva izbira. Čevlje je treba samo položiti vanj, ga vključiti in počakati, da opravi delo. Vendar, pozor, sušilni stroj ni primeren za sušenje usnjene obutve in superg z gelom, med obračanjem v njem se vsi čevlji lahko poškodujejo, tu je še nevarnost, da bodo na koncu res suhi, vendar tudi manjši ter neuporabni.



Sušenja v sušilnem stroju se ne poslužujte pogosto. Čeprav so čevlji mokri vsak dan, jih v njem posušite le enkrat, največ dvakrat pri čim nižji temperaturi. Zvoke, ki nastajajo med udarjanjem vsebine ob boben in vrata, nekoliko ublažite tako, da s čevlji vanj položite nekaj brisač.



Za varnejšo sušenje obutve v njem lahko uporabite tudi takole: vezalke obutve med vrata in ohišje ujemite tako, da bodo na notranji strani visele nekje na polovici vrat in se ne bodo premetavale po notranjosti. Časopisni papir je boljša izbira Časopisa po tem, ko ga preberete, ni treba zavreči. Prav namreč pride pri sušenju čevljev, saj papir absorbira veliko vlage in tako pospeši proces.



Uporaba je preprosta: iz mokrih čevljev odstranite vložke (če to ni mogoče, jih pustite), časopisni papir zvijte v kroglice in jih položite v notranjost obutve. Pred tem zrahljajte vezalke. Poskrbite, da bodo čevlji povsem napolnjeni. Ko boste papir odstranili, ne bo izginila le vlaga, temveč tudi morebiten smrad.



Super preprost način, ki sicer ni najhitrejši, počakati boste morali namreč kakšen dan ali dva. Vmes je časopise priporočljivo večkrat zamenjati. Za hitrejše sušenje napolnjene čevlje zavijete v več plasti časopisnega papirja oziroma jih, če vas je strah, da bi na njih ostal tisk, ovijte v papirnate brisače ali položite v papirnato vrečko. Uporabite ventilator ali riž Ventilator, s katerim se poleti hladite, naj vam pozimi pomaga pri sušenju obutve. Z njim lahko varno posušite čevlje ne glede na barvo ali material, iz katerega so izdelani. Preprosto postavite jih na površino v višini naprave, jo vključite ter počakajte, da zrak, ki piha iz nje, opravi svoje. Čevlje med sušenjem večkrat obrnite tako, da bo piš dosegel vse površine.



Do hitreje suhe obutve lahko pomaga tudi zaveznik iz domače shrambe: riž. Z njim napolnite posodo in vanjo položite čevlje. Za hitrejše sušenje jih povsem zasujte in počakajte, da iz njih popivna vlago. Počakajte dve, tri ure in preverite, kako napreduje sušenje. Po potrebi postopek, ki je primeren za vse vrste obutve, ponovite. Pri močno premočenih čevljih jih v rižu pustite čez noč.