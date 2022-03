Čas je za bučevke: posadimo lahko že sadike kopusnic, graha in boba

April je pred vrati in z njim obilica dela za vrtičkarje. Veliko bo treba postoriti tako v zaprtih prostorih, kjer skrbimo za sadike, ki smo jih posejali ta mesec, kot na prostem, kjer se izteka čas, da uredimo visoko ali dvignjeno gredo ter na vrtičku uredimo gredice, ven bomo lahko posejali tudi že precej zelenjadnic.

Zunanje sadike in semena pokrijemo s kopreno. FOTO: Tanyss/Getty Images

Aprila je vreme še precej muhasto, tudi sneg nas lahko preseneti pa nizke nočne temperature, zato je pomembno, da rastline, ki smo jih posadili ali posejali na prosto, zaščitimo s kopreno.

V prvi polovici aprila je zadnji čas, da na gredice prestavimo sadike boba, graha, brokolija, cvetače, ohrovta in brstičnega ohrovta, zelja, repe in kolerabe pa čebule, pora, peteršilja in solate. V zemljo vtaknemo tudi krompir, ki smo ga predhodno nakalili, najbolje bo, da to storimo na dan za korenino, torej 5., 6. in v prvi polovici 7. aprila. Če te priložnosti zamudimo, se nam naslednja ponudi 14. aprila popoldan, ves dan 17., 23. in 24., čeprav bo zadnja dva dni že nekoliko pozno.

Marca bi morali v lončke že posejati paradižnik, papriko in feferone, če nam to še ni uspelo, sicer ni prepozno, bo pa treba pohiteti. V začetku aprila se jim bodo na okenskih policah pridružile že buče in bučke, kumare, melone in lubenice. Če upoštevamo setveni koledar, semena v substrat vtaknemo na dan za plod, to je 3. in prva polovica 4. aprila ter 12., 13. in prva polovica 14. Zamudniki bodo imeli zadnjo priložnost 21. in 22.

Na prosto že lahko posadimo sadike kopusnic, graha in boba pa čebulo, por, peteršilj in solato.

Sicer pa se buče, bučke in kumare odlično obnesejo tudi, če počakamo in jih konec maja posejemo neposredno na gredico. Ker so sadike, še posebno njihova stebelca, izjemno krhke, se namreč hitro zgodi, da bomo katero med presajanjem zlomili in bo ves trud zaman. Če se kljub temu odločimo za vzgojo sadik, tako bomo denimo imeli bogatejši pridelek, pa je postopek enak kot pri preostalih, le da mladih rastlinic ne pikiramo. Ker so semena omenjenih plodovk večja in obdana s tršo lupinico, jih je še posebno priporočljivo za dan ali dva zaviti v vlažno brisačko, to položimo v vrečko in vse skupaj postavimo na toplo.

Tako se bo lupinica zmehčala in kalček bo lažje pokukal na plan. Semena nato vtaknemo v kakovosten substrat, a vsakega v svoj lonček. S substratom ga napolnimo le do polovice, nato ga bomo dodajali postopoma, ko bo rastlina rastla. Na ta način bomo občutljivo mlado rastlino obvarovali pred poškodbami, saj je ne bomo presajali, hkrati pa bomo ustvarili enak učinek, kot bi jo prestavili iz manjšega v večji lonček, torej najprej spodbudili razvoj korenin, ki bodo tako postale močne in zdrave.

Preden rastline pokukajo iz zemlje, velja enako kot pri preostalih zelenjadnicah, da jih postavimo na toplo in temno mesto, ko pokukajo iz zemlje, pa jih premaknemo na nekoliko bolj hladno in veliko bolj svetlo. Idealna temperatura za klitje kumar, buč, bučk, lubenic in melon je 25 stopinj Celzija, bodo pa zadovoljne tudi z nekoliko nižjo, da le ne pade pod 20 stopinj.

V nasprotju s preostalimi sadikami bučevk ne pikiramo, zato damo vsako seme v svoj lonček.

Ob tem aprila ne pozabimo na pripravo gredic, ki jih je treba okopati, odstraniti morebiten plevel, jih prekriti s kompostno zastirko, zastirko po želji na debelo posujemo tudi po poteh med gredicami, saj bomo tako bistveno zmanjšali količino plevela. Če tega še nismo storili, narišemo načrt in določimo, kam bomo kaj posadili, pri čemer upoštevamo kolobar ter dobre in slabe sosede, o čemer smo že pisali.