Čas bo za menjavo na avtomobilu, preverite, kaj priporočajo strokovnjaki

Petnajsti marec, zakonsko določen datum, po katerem lahko vozniki, če vremenske razmere to seveda dopuščajo, na svojih vozilih zimske pnevmatike zamenjajo z letnimi, je tu. Da bi se kupci novih pnevmatik lažje odločili, katere izbrati, so pri AMZS že tradicionalno testirali letne pnevmatike dimenzij 205/55 R 16 in 225/50 R 17. Rezultati, objavljeni v njihovi Motoreviji, so spodbudni, saj AMZS s partnerskimi organizacijami med 32 preizkušenimi pnevmatikami le za eno odsvetuje nakup.Pri tem pa inštruktorji varne vožnje AMZS svetujejo, da z menjavo ni treba hiteti, saj je vreme nepredvidljivo in nas tudi spomladi lahko preseneti sneg. Če pa se bodo vozniki za menjavo v teh dneh vendarle že odločili, jih amzsjevci pozivajo, naj ob poslabšanju vremena ravnajo odgovorno in se z letnimi pnevmatikami ne odpravijo na zasneženo ali poledenelo cesto.Letne pnevmatike imajo v primerjavi z zimskimi čvrstejšo gumeno zmes in bolj toge gumene bloke, zato pri višjih temperaturah omogočajo boljši oprijem od zimskih. Če prištejemo še manjši kotalni upor in zato manjšo porabo goriva, se splača zimske pnevmatike na kolesih zamenjati z letnimi takoj, ko je to mogoče in smiselno – v Sloveniji zakon določa, da lahko vozniki z letnimi pnevmatikami vozijo od 15. marca, če to dovoljujejo vremenske razmere.Inštruktor varne vožnje AMZSpoudarja, da lahko prehodni spomladanski čas skriva številne pasti, zato je treba tudi v tem delu leta pozorno spremljati vremenske razmere, ki vplivajo na vozišče, in temu prilagoditi vožnjo. »Suho ali mokro vozišče prepozna vsak. Vendar so temperature tiste, ki prinašajo različno zahtevne pasti. Pri temperaturah od 0 do 7 stopinj Celzija svoje delo učinkoviteje opravijo zimske pnevmatike, pri okoli 7 stopinjah so si kar enakovredne, pri višjih temperaturah pa so letne učinkovitejše. In te različne vremenske, s tem pa tudi vozne razmere se nam lahko zgodijo v enem dnevu, saj se temperature od jutra čez dan do poznih večernih ur izrazito spreminjajo, tudi za 10 ali več stopinj Celzija.«Legan tudi svetuje, naj vozniki preverijo globino profila v dezenu in tlak v pnevmatikah: »Neustrezen profil močno poslabša oprijem; pri zavijanju pnevmatike hitro zdrsnejo, zavorna pot se močno podaljša. Vozne razmere lahko še dodatno poslabšajo ostanki soljenja, posipanja in druge umazanije, ki se je z roba ceste ob taljenju snega nanesla na vozišče. Vozniki, motoristi in kolesarji naj bodo pozorni tudi na udarne jame.«Čeprav je 15. marec tukaj, inštruktor varne vožnje AMZS pravi, da z menjavo zimskih pnevmatik ni treba hiteti. »Ali že menjati ali še ne, je odvisno od okolja oziroma območja najpogostejših voženj. V gorskih, hribovitih in višje ležečih predelih je tudi spomladi treba pričakovati slabše, vsaj začasne zimske razmere, v nižinah in posebno na priobalnem območju pa skoraj ne. Zavedati pa se je treba, da če se bomo odločili zamenjati gume že okoli 15. marca, se moramo v prehodnem času ravnati po morebitnih trenutnih poslabšanih voznih razmerah. Sneži lahko tudi še aprila. V takih primerih se z letnimi pnevmatikami nikakor ne odpravimo na zasneženo ali poledenelo cesto.«Letošnji test letnih pnevmatik, pri katerem AMZS sodeluje z drugimi evropskimi avtomobilskimi klubi in nekaterimi potrošniškimi organizacijami, je pod drobnogled vzel pnevmatike v dveh dimenzijah, ki so tudi na naših cestah zelo pogoste. S tistimi dimenzije 205/55 R 16 so opremljeni številni avtomobili nižjega srednjega razreda, kot so VW golf, renault megane, hyundai i30 ali ford focus (tokrat je v vlogi testnega avta nastopal VW golf 7. generacije). Druga dimenzija testiranih pnevmatik – 225/50 R 17 – je namenjena avtomobilom srednjega razreda, a tudi številnim cestnim terencem in križancem. Testni avto za pnevmatike te dimenzije je bil tokrat audi A4.Tako kot vselej so bile pnevmatike preizkušene na poligonih v južni Italiji in v Nemčiji. »Rezultati letošnjega testa so spodbudni, saj med 32 preskušenimi le za eno odsvetujemo nakup,« je povedal, odgovorni urednik AMZS Motorevije. »Ker je izbira na trgu zelo velika, kupcem svetujemo, naj za lažjo odločitev pred nakupom pogledajo rezultate testa AMZS. Na spletni strani amzs.si so na voljo tudi rezultati naših testov minulih let, poleg tega jim lahko odločitev še dodatno olajša posvet s strokovnjakom,« je sklenil Poženel.