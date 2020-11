Čarobni adventni koledarji

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zimsko pobarvajte obešalnik in nanj navesite doma narejene darilne vrečke. FOTO: Shaiith/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Za vsak decembrski dan eno mini darilce FOTO: Galitskaya/Getty Images

Praznične vece rolice

vece rolice

papir

obešalnik ali veje

lepilo (ali lepilno pištolo)

vrvice

flomastre

barvni papir

perlice in bleščice

škarje

Radostno odštevanje decembrskih dni še popestrijo adventni koledarji z drobnimi slastnimi presenečenji.

Vrečke presenečenj

Ni nujno, da v adventni koledar skrijemo le sladkarije ali igračke. Napolnimo ga lahko z drugačnimi, bolj osebnimi presenečenji, napisanimi na listke. Denimo »danes pečemo božične piškote«, »pred spanjem kakav s smetano v postelji«, »drsanje na ledenem jezeru«.

Mafini, ki to niso

V marsikaterem otroku se je verjetno že naselilo nestrpno pričakovanje prazničnega decembra, sploh pa tistega najbolj čarobnega jutra, ko bodo pod okrašeno smrečico našli lično zavita darila.Radostno odštevanje decembrskih dni pa jim še popestrijo adventni koledarji z drobnimi slastnimi presenečenji. In čeprav jih lahko kupimo na vsakem koraku, raje preživimo nekaj večernih uric v izdelavi domačega, pri čemer bodo gotovo z veseljem pomagali tudi najmlajši. Tako vaš adventni koledar ne bo zgolj unikaten, že njegovo ustvarjanje vam bo prineslo najpomembnejše darilo: kakovostno in zabavno preživet čas v krogu družine.Večino reči, ki jih potrebujete za izdelavo prazničnega koledarja, boste našli doma. Precej težje pa se bo odločiti, kakšnega narediti, saj je idej ogromno. Od tistega iz rolic toaletnega papirja ali majhnih škatel prek koledarja iz vrečk pa do adventnega odštevanja z nekaj filmskega pridiha, saj je iz otroških nogavičk.Ne glede na obliko in glavni material pa boste potrebovali še lepilo (ali lepilno pištolo), vrvice – navadne ali okrasne –, drobnarije za okraševanje – od flomastrov in barvnega papirja do perlic in bleščic – ter škarje. Nato pa vprežite domišljijo in veselo na delo.Kdo bi si mislil, a vece tulci lahko v dom prinesejo praznično vzdušje. Prva različica adventnega koledarja je v obliki girlande, narejene iz 24 rolic (ali pa 31, če boste za spremembo odštevali do silvestrovega), ki jih enostavno spremenimo v košarice za minidarilca. Rolico na eni strani štirikrat zarežemo dober centimeter globoko, razmiki naj bodo enakomerno narazen, dobljene zavihke pa zlepite z lepilom ali selotejpom.Vsako tako košarico okrasimo s trakcem, jih oblečemo v lepo blago, lahko pa porišemo s snežinkami, snežaki ali drugimi priljubljenimi decembrskimi motivi. Na vrhu tulec preluknjamo na dveh straneh in skozenj napeljemo vrvico, morda spleteno iz rdeče in bele volne. Nanjo nanizamo vse okrašene tulce, ne pozabimo jih oštevilčiti. Girlando obesimo na posebno mesto, lahko jo tudi ovijemo okoli drevesca.Druga različica adventnega koledarja iz vece rolic spominja na drevesce majhnih daril. Vsak tulec oblepimo z navadnim belim papirjem ali pa ga pobarvamo s praznično barvo. Na eni strani ga spnemo s spenjačem, vanj skrijemo npr. čokoladni bombonček in tulec na drugi strani zapremo s spenjačem ali ga z dveh strani zapognemo in zapremo kot škatlico. Naslednji korak je okraševanje tulca, morda ga ovijemo z rdečim trakom kot darilo, za konec pa še nalepka s številko.Nato pa v gozd po tri suhe veje, ki jih doma pobarvamo belo in povežemo v trikotnik. V vrh nalepimo darilni tulec s številko ena, pod njim med veji napnemo vrvico ali trak ter nanj prilepimo ali zavežemo tulca številka dve in tri. In tako navzdol po trikotniku iz vej, dokler ni pred nami lično »drevesce« darilc. Za preprostejšo različico potrebujemo zgolj eno vejo, na katero navežemo tulce oziroma darilca, vsakega na svojo vrvico, ki naj bodo različnih dolžin. Vejo obesimo na steno kot sliko: vrvico na vejo zavežemo na obeh njenih koncih.Nekoliko drugačen adventni koledar pričaramo iz majhnih doma narejenih papirnatih vrečk. Naredimo jih iz okrasnega papirja, seveda jih ne pozabimo oštevilčiti, lahko pa uporabimo tudi navaden papir, ki ga naši mali ustvarjalci nato poljubno ozaljšajo – bodisi porišejo bodisi polepijo z bleščicami in drugimi svetlečimi drobnarijami.V vsako vrečko skrijemo darilce, jo zapognemo in preluknjamo, skozi luknjico pa napeljemo vrvico. Vrečke presenečenja lahko podobno kot vece tulce pritrdimo na vejo, denimo smrekovo, ne nazadnje nekaj zimzelenega zelenja v decembrskem domu ne sme manjkati. Kot obešalo lahko uporabimo tudi lesen obešalnik, ki ga praznično preoblečemo z nekaj bele ali morda zlate barve.Nekoliko manj spretni in vešči ročnih del lahko adventni koledar naredimo iz pekača za mafine, če le imamo takega za 24 kolačkov. Na karton ali šeleshamer s šestilom narišemo 24 krogov, malenkost večjih od odprtin za kolačke, jih izrežemo, polepšamo in oštevilčimo. Nato vsako odprtino za mafin napolnimo z darilcem in jo prekrijemo z okrašenim krogom, najenostavneje s pomočjo selotejpa.