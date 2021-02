Čakajoč na pomlad: kaj napovedujejo stare ljudske modrosti

Pregovor je ljudska književna zvrst, ki kratko, navadno v prispodobi, izraža kako življenjsko izkušnjo. Naši predniki so bili – veliko bolj kot mi – odvisni od narave, zato so jo opazovali in si zapomnili določene vremenske pojave v povezavi z datumi in vplivom na letino, ki jim je polnila trebuhe. Na mnoge pregovore smo v času podnebnih sprememb in vrtnin, pridelanih v varovanem okolju, že pozabili. A vendar – nekateri vseeno niso tako iz trte izviti. Veliko vrtičkarjev s sajenjem toplotno občutljivih sort počaka, da se sredi maja poslovijo trije ledeni možje.