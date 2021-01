Čajnik ali kotliček za vodo?

Najbolj enostavna je priprava iz filtrske vrečke. FOTO: Gettyy Images/Istockphoto

Skodelica čaja sprošča. FOTO: Gettyy Images/Istockphoto

Pripravljen na tradicionalen način bo imel prijeten okus, saj bo postrežen v posebnem vzdušju.

Pri nas pripravi čaja ne posvečamo pretirane pozornosti, po liniji najmanjšega odpora kupimo čajne vrečke, jih namestimo v skodelico, prelijemo z vročo vodo, počakamo nekaj minut in stvar je opravljena.Podobno je, ko pripravljamo napitek z razsutim čajem, razlika je le v tem, da ga moramo precediti, česar pri filtrskih vrečkah ni treba. Lahko pa ga pripravimo tudi iz celih lističev čajevca. Tu velja pojasnilo, da pravi čaj imenujemo napitek, pripravljen iz listov čajevca, poleg tega poznamo še napitke iz raznovrstnih zelišč, ki jm pravimo zeliščni čaji, v filtrskih vrečkah pa dobimo tudi sadne.Kultura pitja pravega čaja pri nas ni zelo razširjena, do popolnosti pa so jo razvili Azijci, od koder čaj izvira, Kitajci so ga menda pili že pred približno pet tisoč leti. V času mešanja kultur so obred prevzeli tudi ponekod v Evropi, predvsem v Angliji. Pravi ljubitelji nikakor ne bodo kupili čajnih vrečk, temveč lističe oziroma razsuti čaj, ki ga bodo pripravili v čajniku oziroma kotličku za vodo. Če želimo uživati v obredu priprave čaja, kupimo primerne skodelice in čajnik ali kotliček za pripravo. Med njima je pomembna razlika.V čajniku namreč vode ne segrevamo, temveč jo vanj nalijemo, medtem ko v grelniku vodo segrejemo in zlijemo v čajnik, lahko pa v njem čaj tudi pripravimo. Čajniki in grelniki so lahko iz različnih materialov, tradicionalno so jih delali iz gline ali keramike, ki je po posebnem postopku žgana glina. Lahko so preprosto oblikovani ali pa prave oblikovalske umetnine s poslikavami, zraven običajno spada še komplet ujemajočih se skodelic. Pravovernim čajeljubcem tovrstni čajniki ponujajo največ užitka v obredu priprave in uživanja čaja.Povejmo še, da imajo nekateri čajniki in kotlički glazirano notranjost, tako da lahko v njih pripravljamo različne čaje. Neglazirani čajniki pa se navzamejo okusa in vonja čaja, ki ga pripravljamo v njem. Pogosto so v uporabi stekleni čajniki in kotlički, ki so zanimivi predvsem zato, ker lahko opazujemo notranjost in s tem nastajanje čaja. Izberemo lahko tudi čajnik ali kotliček iz različnih kovin, bodisi iz litega železa bodisi iz nerjavečega jekla. Pri litoželeznem velja podobno kot pri keramičnem: eni imajo emajlirano notranjost, drugi pa ne, zaradi česar se čajnik navzame vonja. Najbolj trpežni in enostavni za čiščenje so iz nerjavečega jekla, v njih se voda zelo hitro segreje. Vsekakor pa izberimo takega, ki ne vsebuje svinca, ki je za zdravje škodljiv, poleg tega spremeni okus čaja. Zelo lepi, praktični in trpežni so emajlirani čajniki in kotlički. Nekateri imajo že vdelano cedilo.Seveda videz ni nepomemben. Izberemo model, ki nam je všeč in ki se denimo ujema s slogom naše kuhinje in drugega posodja, sploh podobe doma. V modernem, minimalistično opremljenem stanovanju si nekako bolj predstavljamo, da bomo čaj postregli v čajniku izčiščenih oblik in nevtralnih barv, medtem ko nežni keramični čajnik bolj pritiče postrežbi v malce starinsko opremljeni dnevni sobi.