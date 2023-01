Družina modela ID. je zdaj že kar velika. Po ID.3, ID.4 in ID.5 je na slovenske ceste zapeljal še ID.buzz. Verjetno daleč najbolj prepoznaven, posebno spredaj, kot sodobni naslednik nekdanjega kombija bulli. Seveda na električni pogon, ki prinaša prijetno uporabo, precej praktično notranjost, a tudi kako omejitev, pa naj gre za doseg pozimi, ceno, vsaj trenutno pa tudi dobavo. Najprej kot zanimivost omenimo, da je Volkswagen že imel električnega dostavnika. Leta 1972 so takratnega T2 pripravili na električni pogon, a to je bila bolj posebnost kot kaj drugega. Imel je doseg 85 kilometrov, bate...