Burja pregnala smrt in krokarja

S kamišibaj predstavo in zgodbo o nastanku štanjelskega turna, ki jo je pripovedovala domačinka in lokalna turistična vodnica Vlasta Markočič, se je začelo brezplačno vodenje pod naslovom Pravljično po štanjelskem turnu.

Turistična vodnica Daša Čok

To je eno od 16 promocijskih vodenj, ki jih ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov že četrto leto organizira Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov, to vodi predsednik Bogdan Macarol. Potekala bodo do 13. marca, in sicer po dve ob sobotah in nedeljah z začetkom ob 10. in 14. uri. Kratke zanimive zgodbe o Krasu in Brkinih, ki so jih pripravili vodniki, so zaživele tudi v videoposnetkih v napovedi na FB-strani društva.

Slikovito mestece

Geslo letošnjega praznovanja mednarodnega dneva turističnih vodnikov je Turistični vodniki sodelujejo pri ponovnem zagonu turizma. Tega se zavedajo tudi v sežanskem društvu, ki je bilo ustanovljeno leta 2009 in povezuje in predstavlja lokalne turistične vodnike na območju turistične destinacije Kras in Brkini, ki vključuje občine Miren - Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje - Kozina. Večina od 98 licenciranih vodnikov, ki so vpisani v uradni register sežanske Območne razvojne agencije, je aktivnih članov društva.

Znameniti turn

Več kot sto obiskovalcev se je udeležilo letošnjih promocijskih vodenj. Ariana Suhadolnik in Sara Baša sta predstavili mite in simboliko arhitekturnega Pomnika miru na Cerju, v jame v neposrednem zaledju prve svetovne vojne je popeljal predsednik Jamarskega kluba Temnica Franc Bizjak. Medtem ko je mlada turistična vodnica Daša Čok predstavila lepote in pustolovščine v Živem muzeju Krasa, je Vlasta Markočič popeljala več kot 20 zbranih po najbolj slikovitem delu Štanjela.

Zgodba o štanjelskem turnu

Markočičeva, ki je že šest let turistična vodnica po Štanjelu, je tudi slikarka in z možem Vojkom imata Grajžerjevo galerijo, kjer gostita različne razstave in prirejata ustvarjalne delavnice. Tokrat je obiskovalcem razkrila, zakaj je štanjelski zvonik podoben okamneli cipresi. Ob tem je s pomočjo kamišibaja predstavila zgodbo v kraškem narečju o mladeniču Danijelu (po njem so poimenovali župnijsko cerkev sv. Danijela), ki je grofa in meščane rešil pred gospodarico temo in njenim zvestim služabnikom krokarjem, ta se je najraje razgledoval po okolici z najvišje ciprese sredi kamnitega obzidja. Mladenič je okrog sebe zbral ljudi, ki so priklicali močno burjo, da je zapihala, zanihala krošnjo in krokarjevo perje odnesla vse do morja. Oskubljeni ptič je odletel, da nihče ne ve, kam. Tako je smrt ostala praznih rok in se ljudem maščevala. Ob njenem pogledu na zgornjo cipreso je drevo okamnelo. Kamniti turn kraljuje Štanjelu še danes.

Kamniti turn kraljuje kraju še danes.

Po animacijskem vložku je vodnica obiskovalcem podarila zgibanko Pravljično po štanjelskem turnu in vsakemu, ki je pravilno odgovoril na vprašanja, podarila prekrasno razglednico Štanjela.