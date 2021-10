Bumboks za muzikante

Vsakdo včasih potrebuje prenosni zvočnik. Predvajanje glasbe s telefona preprosto ni to. A obstaja posebna skupina ljudi, ki znajo ceniti prenosne zvočnike, še posebno tiste malo močnejše. Pravimo jim glasbeniki. No, resno, marsikateri se je že znašel v situaciji, ko ni imel vira elektrike, s katero bi napajal oziroma ozvočil svoje inštrumente. Potem pa je tukaj tudi problem moči oziroma baterije, ki jo bo morala hraniti. Ah, pa še dober zvok zna biti problem.





109 dB na 1 m zvočnega pritiska zmore S1 pro; nazivna moč ni znana.

Prenosni zvočnik

Seveda obstajajo tudi zelo praktične rešitve. Ena od takih je Bosov večnamenski zvočnik S1 pro, ki združuje kup stvari v enem. Za začetek gre za glasen aktivni zvočnik – Bose, hecno, ne navaja dejanske moči ojačevalnika, ampak le največji zvočni pritisk, ki ga zvočnik zmore (109 dB na razdalji enega metra, kar ni ravno tiho za takšno velikost) –, ki hkrati vsebuje še trikanalni mikser, izenačevalnik zvoka (nizki in visoki toni), reverb, procesor ToneMatch, ki uravnoteži različne vire zvoka, in bluetooth vmesnik, poleg tega pa deluje tako na 220 voltov kakor na baterijo, ki zdrži dobrih deset ur ne preglasnega poslušanja.

Trije kanali

Precej spodoben nadzor zvoka za prenosni zvočnik

Dober zvok

Bose S1 pro ima tri avdiopriključke: enega (mono) za električno kitaro, enega (mono) za mikrofon in enega (stereo) za predvajanje glasbe; tretji kanal lahko prek bluetootha brezžično povežemo s pametnim telefonom ali drugim virom zvoka. Bose je prvima dvema kanaloma dodal še procesor ToneMatch, ki poskrbi za različno močne vire, poleg tega pa imata še reverb ter osnovni EQ (basi in visoki toni). Prek pametnega telefona pa lahko upravljamo še »avtomatski« EQ, ki prilagaja zvok glede na to, v kakšnem položaju je zvočnik: ali stoji na tleh, standardnem 35-milimetrskem stojalu ali pa je naslonjen na »hrbet« ali »bok«.

In zvok, ki ga predvajajo 15-centimetrska basovska enota in trije 5,75-centimetrski srednje-visokotonci, je res dober. Sicer pa od Bosa za ta denar (priporočena maloprodajna cena je 649 evrov, v domačih spletnih trgovinah pa se ga najde tudi za 533 evrov) ne pričakujemo drugega. Zvok je precej nevtralen, tako da je zvočnik primeren za predvajanje ali igranje zelo širokega spektra glasbe, basi ne tolčejo ven in visoki toni ne hreščijo. In glede na to, da je to Bose, je zvočnik tudi nenavadno glasen za svojo velikost. Edini problem, če mu tako sploh lahko rečemo, je mono zvok; tudi stereo signal se pretvori v enokanalnega. Če želimo iz S1 pro izvleči dvokanalni stereo zvok, moramo preprosto imeti dva zvočnika.

Uporabnost

Brez ročaja ne bi šlo. Baterija zdrži več kot deset ur.

Zvočnik lahko uporabljamo na več načinov: lahko je to naš glavni zvočnik za vrtne zabave, lahko ga imamo kot monitor na vajah ali nastopih, lahko ga uporabimo kot del centralnega ozvočenja. Ni čudno, da ga pri Bosu promovirajo kot idealen zvočnik za glasbenike in didžeje. Baterija naj bi uradno zdržala enajst ur, in v resnici smo blizu tej številki. Ko zvočnik uporablja elektriko iz vtičnice, se polni štiri ure in pol, če pa ga ne uporabljamo in vklopimo način za hitro polnjenje, naj bi se napolnila v poltretji uri. Skratka, gre za zelo uporaben zvočnik z odličnim zvokom, ki pa ima svojo ceno. Kaj češ, to je pač Bose. Razočaral zagotovo ne bo, le denarnica bo malce lažja.